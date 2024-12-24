Свидетельница по делу Иванова не стала объяснить движение средств на ее счетах

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Одна из свидетельниц по делу экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова не стала пояснять движение денег на своих счетах, при этом она сослалась на 51-ю статью Конституции РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«В ходе допроса 30.10.2024 в качестве свидетеля в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась отвечать на вопросы относительно движения денежных средств по ее счетам в банковских учреждениях», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, Иванов складывал ворованные деньги на счета своих родителей, бывших и нынешней жены и переоформлял на них имущество.
Однако согласно статье 51 Конституции, никто не обязан давать показания против себя самого, супругов и близких родственников.
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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Элина Позднякова