По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
По делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестованы 12 ретроавтомобилей 1938-1977 годов выпуска и два ретромотоцикла 1953 года, передает РИА Новости.
В коллекции также присутствуют редкие Packard 1942 года выпуска, британский родстер Triumph 1800 1948 года, а также Chevrolet 1941 года и «Москвич-412» 1969 года. Уточняется, что всего по делу Иванова были арестованы 37 транспортных средств, которые были зарегистрированы на родственников обвиняемого.
Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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Екатерина Коршунова