По делу Тимура Иванова арестовали коллекцию ретроавтомобилей

В Санкт-Петербурге обнаружено тело 30-летней женщины, задушенной и спрятанной в чемодан своим возлюбленным. Ужасная находка была сделана в подвале дома на улице Ольги Берггольц спустя 12 дней после убийства. Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу выложила видео подвала, где покоилось тело.