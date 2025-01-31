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Гособвинение просит закрытое рассмотрения дела Тимура Иванова из-за секретности

Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Гособвинение попросило передать в Московский городской суд дело бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев. По его словам, такое предложение мотивировано секретностью материалов, которые будет рассматривать суд.
«Обвинение объяснило это секретностью рассматриваемых материалов. Мы возражаем против закрытого режима. Тимур Иванов по-прежнему в полном объеме не признает вину», — пояснил адвокат в разговоре с RT.
В то же время в самом Мосгорсуде прокомментировали другой инцидент. В беседе с «Газетой.Ru» пресс-служба подтвердила, что директора РАЭК и организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова задержали за два грамма наркотиков. В суде также добавили, что задержанный С. Гребенников — это глава РАЭК, но не стали комментировать подробности случившегося.


«Да, это так. Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — сообщил источник издания.
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Похищенную возле тюменской школы девочку нашли в Саратовской области
В Саратовской области нашли девочку, которую похитили из Княжева, она в порядке
31 января 2025, 18:05

Фото: iStock/aradaphotography

Пропавшую 13-летнюю девочку Сашу, которую похитили возле школы в селе Княжеве (Тюменская область), нашли в Саратовской области. Об этом пишет телеграм-канал Ural Mash.
Накануне взрослый мужчина и молодой парень подкараулили школьницу, затолкали её в серый автомобиль Kia Rio и увезли в неизвестном направлении. По данным канала, в машине ещё находилась женщина.

Предварительно, автомобиль заметили сотрудники ГИБДД. С девочкой всё в порядке, сообщает Ural Mash.

Ранее стало известно, что похитители подростка — представители цыганской диаспоры. Выдвигалась версия, что, возможно, они похитили девочку, чтобы насильно выдать её замуж.

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#тюмень
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Задержанного на Бали бойца ММА Хасана Асхабова подозревают в похищении украинца
31 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Galina Vashchenko

Задержанный на Бали боец ММА Хасан Асхабов подозревается в похищении гражданина Украины. Об этом пишет Baza, ссылаясь на полицию Индонезии. Кроме того, Асхабова подозревают в вымогательстве 200 тысяч долларов. Известно, что мужчину ранее задерживали на территории Таиланда за схожее преступление.
Задержание Асхабова проходило накануне в местной авиагавани, откуда он собирался полететь в ОАЭ.

Индонезийские правоохранители добавили, что в деле фигурируют еще девять подозреваемых россиян.

Хасан Асхабов — титулованный боец, на счету которого более 20 побед и два поражения. С 2015 года он являлся чемпионом мира WWFC в полулегком весе.

Ранее сообщалось, кого помогли задержать спецназовцы Росгвардии.

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#россияне
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Спецназовцы Росгвардии помогли задержать поджигателей релейных шкафов на МЖД
31 января 2025, 16:49

Фото: istockphoto/Galina Vashchenko

Подозреваемые в поджоге четырех релейных шкафов на МЖД задержаны при силовой поддержке ОМОН «Меч». Видео задержания предоставили в Главном управлении Росгвардии по городу Москве.
Диспетчер на ж/д проинформировал, что релейные шкафы подожгли в районе 120-го километра перегона станций Голутвин — Щурово на Рязанском направлении. Там обнаружили следы горючего с обгоревшими конструкциями. Позже установили личности злоумышленников, проживающих в Воскресенске и Коломне. Ими оказались несовершеннолетние подростки 15-ти и 17-ти лет, учащиеся в школе и колледже.

Их доставили в полицию, где они признались в присутствии законных представителей, что поджоги они совершили за деньги, которые им пообещали неизвестные. Ведется следствие.

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#мир
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#задержание
#росгвардия
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Один из пилотов упавшего вертолета в США мог быть трансгендером
31 января 2025, 16:07

Фото: istockphoto/Zeferli

Один из пилотов упавшего в Вашингтоне вертолета мог быть трансгендером. Информация стала известна из анонимной соцсети Blind. По предварительным данным, речь про пилота Джо Эллис.
Указывается, что она была стажеркой, и якобы хаотично управляла винтокрылым судном, что и привело к трагедии.

Также известно, что за день до случившегося на личной странице пилота была размещена запись, критикующая американского президента Дональда Трампа. Хозяин Белого дома хотел отстранить трансгендеров от службы в армии.

Столкновение военного вертолета Black Hawk и самолета Bombardier CRJ700 произошло накануне в 5:00 утра по Москве. Уточнялось, что в лайнере было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В Кремле отмечали, что информация о гибели россиян подтверждена.

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Прокуратура требует открыть дело на Таратуту* за невыполнение обязанностей иноагента
На журналистку-иноагента Таратуту* могут открыть дело
31 января 2025, 15:09

Фото: istockphoto/Akintevs

Возбуждения уголовного дела против журналистки Юлии Таратуты* требует московская прокуратура за невыполнение девушкой обязанностей иностранного агента. Об этом ведомство информирует в своем Telegram-канале.
«Прокуратура Москвы установила, что признанная иноагентом Юлия Таратута*, была дважды в течение года привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), однако с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, вновь не представила в уполномоченный орган обязательные для предоставления сведения в соответствии с законодательством РФ об иностранных агентах», — пояснили в прокуратуре.
Там уточнили, что материалы направлены следователям, чтобы решить вопрос о начале уголовного производства в отношении Таратуты*.

Перед этим стало известно, что признанную иноагентом участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову* разыскивают на международном уровне.

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*Признаны иноагентами в РФ.
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#журналисты
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Пенсионер напал с мачете и «рубанул» пассажира поезда в Новосибирской области
112: Росгвардия задержала пенсионера с мачете в Барабинске Новосибирской области
31 января 2025, 13:33

Фото: istockphoto/A_N

Пенсионер с мачете напал на пассажиров поезда «Томск-Адлер». Как передает Telegram-канал 112, 67-летний мужчина «рубанул» мужчину, а также ударил женщину по голове. Нападение произошло, когда состав был в Новосибирской области.
После содеянного мужчина залез на верхнюю полку. В Барабинске его задержали росгвардейцы. Уточняется, что дедушка-агрессор пытался отмахиваться мачете от сотрудников. Пострадавшие живы и находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Перед этим стало известно о том, что 11-летняя девочка ударила ножом бабушку за запрет выйти на улицу. Сейчас следователи разбираются в деталях трагедии, однако известно, что ребенок избежит суда в силу своего возраста.

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В Жуковском аферист выманил у пенсионера золото за поддельную красную икру

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В Жуковском аферист выманил у пенсионера золото за поддельную красную икру
31 января 2025, 13:25

Фото: istockphoto/A_N

Дело о мошенничестве, связанное с продажей фальсифицированной красной икры, рассмотрел Жуковский городской суд Московской области, виновным признан житель округа Домодедово, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, в Жуковском аферист подошёл на улице к пенсионеру и предложил ему купить красную икру по заниженной цене. Пожилой человек согласился, однако денег при себе у него не было, поэтому он пригласил мошенника к себе домой. Дома злоумышленник вынудил мужчину и его жену отдать в уплату за несколько банок икры золотые украшения», — говорится в сообщении.
Вскоре пенсионер обнаружил, что икра фальсифицированная. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

Полиция вычислила продавца и задержала по месту его проживания в Домодедове. Изъятые золотые изделия были возвращены законному владельцу.

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Baza: девочка убила ножом бабушку в Москве за то, что та не дала ей погулять
31 января 2025, 11:28

Фото: istockphoto/zoka74

Девочка в возрасте 11 лет ударила ножом в бок свою бабушку в Москве. Как информирует Baza, все произошло из-за того, что женщина не разрешила школьнице Оле (имя изменено) погулять.
Ребенок учится дома на фоне проблем со здоровьем. Трагедия случилась накануне в четверг, 30 января. Бабушка с внучкой были дома. Пенсионерка не разрешила Оле выйти на улицу, потому что у нее должны были быть вечером занятия с репетитором.

Запрет взбесил ребенка, Оля взяла нож и нанесла удар, после которого женщина упала на пол. Позже девочка выбежала на улицу, став кричать, что её «бабушка умерла». Скорую вызвала соседка-одногодка Оли.

Бабушку не спасли, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Оля избежит суда, поскольку еще не достигла 14-летнего возраста.

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Начальника представительства МО РФ арестовали за взятку на 14 млн рублей
31 января 2025, 11:26

Фото: iStock/Oksana Kalinina

Начальник представительства Минобороны РФ арестован за получение взятки в 14 миллионов рублей от завода «Импульс» в Пятигорске при исполнении гособоронзаказа. Об этом сообщили в СК РФ, передает РИА Новости.
«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении начальника 5481 военного представительства Минобороны России Сергея Болгарева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в 2017–2023 годах МО РФ заключило порядка 10 госконтрактов с предприятиями ОПК на поставку военной продукции, в том числе для подразделений, которые участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Общая сумма составила более полумиллиарда рублей.

Субподрядчиком стало ОАО «Пятигорский завод «Импульс». Контролировать качество продукции и осуществлять техническую приемку должен был Болгарев.
За это время, по данным СК, за указанный промежуток времени Болгарев получил от гендиректора компании-субподрядчика Сергея Кузьменко взятки на сумму свыше 14 миллионов рублей, чтобы он формально принял продукцию, а также за общее покровительство при исполнении ГОЗ.

В настоящее время суд заключил Болгарева под стражу. Главное военное следственное управление СК РФ контролирует расследование уголовного дела.

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