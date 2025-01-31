Гособвинение просит закрытое рассмотрения дела Тимура Иванова из-за секретности

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Гособвинение попросило передать в Московский городской суд дело бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова для рассмотрения в закрытом режиме. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра Денис Балуев. По его словам, такое предложение мотивировано секретностью материалов, которые будет рассматривать суд.
«Обвинение объяснило это секретностью рассматриваемых материалов. Мы возражаем против закрытого режима. Тимур Иванов по-прежнему в полном объеме не признает вину», — пояснил адвокат в разговоре с RT.В то же время в самом Мосгорсуде прокомментировали другой инцидент. В беседе с «Газетой.Ru» пресс-служба подтвердила, что директора РАЭК и организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова задержали за два грамма наркотиков. В суде также добавили, что задержанный С. Гребенников — это глава РАЭК, но не стали комментировать подробности случившегося.
«Да, это так. Нашли два грамма. Делом занимается Следственный комитет», — сообщил источник издания.Читайте также:
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