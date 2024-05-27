«Иви.ру» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за распространение фильмов о ЛГБТ*

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Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 1,2 миллиона рублей на стриминговый сервис «Иви» за распространение аудиовизуальных материалов, демонстрирующих ЛГБТ*-содержимое среди несовершеннолетних.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Ранее «Иви» уже трижды привлекали к ответственности по той же статье 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили штрафы по одному миллиону рублей за показ без маркировки «18+» фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальные незнакомцы». По данным Роскомнадзора, эти фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ-контента.
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«Таганский районный суд Москвы признал ООО "Иви.ру" виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях). Сервис был оштрафован на 1,2 миллиона рублей», — сообщил представитель суда.
Ранее «Иви» уже трижды привлекали к ответственности по той же статье 6.21.2 КоАП РФ. Компанию оштрафовали на два миллиона рублей, а также дважды наложили штрафы по одному миллиону рублей за показ без маркировки «18+» фильмов «Маленькая Италия», «Доктор "Т" и его женщины», «Любовь, любовь, любовь», «Начинающие» и «Идеальные незнакомцы». По данным Роскомнадзора, эти фильмы содержат сцены с демонстрацией ЛГБТ-контента.
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*движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России
Артем Кузьмин