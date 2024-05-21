Лига геев Литвы пригласила немецких военных на ЛГБТ*-парад

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Лига геев Литвы пригласила расквартированных в республике немецких солдат принять участие в летнем ЛГБТ*-параде.
Об этом рассказал Telegram-канал «Sputnik Литва».
По словам главы организации Владимира Симонко, в настоящее время с офицерами бундесвера ведутся переговоры об их участии в марше. Если они выразят согласие, то это будет первым случаем, когда в марше примут участие войска НАТО, отметил он.
По мнению Симонко, подобное сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких военных в мероприятии поможет показать важность для ФРГ защиты прав всех групп общества.
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По словам главы организации Владимира Симонко, в настоящее время с офицерами бундесвера ведутся переговоры об их участии в марше. Если они выразят согласие, то это будет первым случаем, когда в марше примут участие войска НАТО, отметил он.
По мнению Симонко, подобное сотрудничество выгодно для всех сторон, поскольку участие немецких военных в мероприятии поможет показать важность для ФРГ защиты прав всех групп общества.
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*движение признано экстремистским и запрещено в России
Алёна Самарева