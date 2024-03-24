Ивлеева, Билан и Орбакайте высказались по поводу теракта в «Крокусе»

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Крупнейшие звёзды российского шоу-бизнеса выразили слова соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».
На своей странице в социальной сети блогерша Анастасия Ивлеева призвала всех сдавать кровь для пострадавших в теракте. Звезда написала о страхе, который охватывает при совершении терактов совсем рядом с нами, а потому посоветовала находиться рядом с близкими и не поддаваться панике.
Певец Дмитрий Билан заявил, что сперва ему было очень сложно поверить в происходящее. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вернувшаяся в РФ из США Кристина Орбакайте пишет, что на фоне произошедшего её сердце разрывается от боли и бессилия. Она также выразила свои соболезнования всем причастным к трагедии.
24 марта в России объявлен днём общенационального траура в память о погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле». По последним официальным данным, в теракте пострадали 154 человека, 133 погибли.
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ГУМЧС: При теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей
СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек
Певец Дмитрий Билан заявил, что сперва ему было очень сложно поверить в происходящее. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
24 марта в России объявлен днём общенационального траура в память о погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле». По последним официальным данным, в теракте пострадали 154 человека, 133 погибли.
Читайте также:
В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»
ГУМЧС: При теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей
СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек
Евгения Парфентьева