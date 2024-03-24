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Ивлеева, Билан и Орбакайте высказались по поводу теракта в «Крокусе»

24 марта 2024, 08:42
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Крупнейшие звёзды российского шоу-бизнеса выразили слова соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».
На своей странице в социальной сети блогерша Анастасия Ивлеева призвала всех сдавать кровь для пострадавших в теракте. Звезда написала о страхе, который охватывает при совершении терактов совсем рядом с нами, а потому посоветовала находиться рядом с близкими и не поддаваться панике.

Певец Дмитрий Билан заявил, что сперва ему было очень сложно поверить в происходящее. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.


Вернувшаяся в РФ из США Кристина Орбакайте пишет, что на фоне произошедшего её сердце разрывается от боли и бессилия. Она также выразила свои соболезнования всем причастным к трагедии.

24 марта в России объявлен днём общенационального траура в память о погибших в теракте в «Крокусе Сити Холле». По последним официальным данным, в теракте пострадали 154 человека, 133 погибли.

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#крокус сити холл
#анастасия ивлеева
#теракт
#смерть
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Муфтий Гайнутдин наградит спасшего людей в «Крокусе» 15-летнего Ислама Халилова
24 марта 2024, 09:03

Фото: сайт Кремля

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин представил к награде мусульманской организации 15-летнего Ислама Халилова, спасшего из здания «Крокус сити холла» более 100 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Муфтий Равиль Гайнутдин передал личное приглашение отцу и сыну Халиловым. Подростка наградят медалью мусульман РФ «За заслуги» за проявленную смелость и спасение людей во время теракта.

Ислам Халилов, который уже около года подрабатывает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо».

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#ислам
#спасение
#школьник
#муфтий
#рф
#медаль
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Гладков: в Самарскую и Астраханскую области выезжают 690 белгородских детей
24 марта 2024, 08:51

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня 150 детей из региона выезжают в Астраханскую область, еще 540 — в Самарскую область. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил благодарность всем, кто откликнулся и согласился помочь детям временно обрести безопасное место. Отмечается, что срок, на который примут детей, составляет три недели.

Гладков подчеркнул, что, если обстановка не поменяется в лучшую сторону, то власти будут предлагать родителям и просить глав регионов, которые принимают детей, оставить их до конца учебного года. По словам губернатора, предварительная договоренность есть.

Ранее сообщалось, что Петербург примет около 800 детей из Белгородской области, которым уже подготовлены места для проживания и обучения.

Напомним, данное решение было принято в связи с обстрелами региона со стороны Украины, о чем ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также отметил, что более десяти регионов России выразили готовность принять детей из Белгородской области.

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#губернатор
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#Белгород
#Вячеслав Гладков
#всу
#рф
#петербург
#дети
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Раскрыта деталь, позволившая мужчине обезвредить террориста в «Крокусе»
Дандыкин: выбивший оружие у террориста в «Крокусе» мужчина мог служить в армии
24 марта 2024, 08:10

Фото: iStock/nito100

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что мужчина, который выбил автомат у террориста в «Крокус Сити Холле», наверняка служил в армии, так как человек без боевой подготовки на такое не способен.
«Нужны железные нервы, ловкость. Он говорит, что подгадал момент перезарядки...Но многие в такие моменты могут оказаться в состоянии ступора. А этот не струсил и выбил автомат», — приводит слова эксперта NEWS.ru.
Дандыкин отметил, что, возможно, герой служит в армии, либо знаком с азами рукопашного боя и приемами самообороны.

Ранее сообщалось, что мужчина смог в одиночку обезвредить террориста. Герой оттолкнул свою супругу, после чего оббежал преступника слева, схватился левой рукой за ружье, а правой рукой стал наносить удары по голове.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#крокус сити холл
#теракт
#герой
#мужчина
#ружье
#рф
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В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 08:05

Фото: iStock/jorgeantonio

24 марта в России объявили днём общенационального траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
В этот день в стране приспускают государственные флаги, отменяют массовые мероприятия спортивного и культурного характера. Телеканалы убирают из сетки вещания развлекательные программы.

24 марта днём общенационального траура объявил глава РФ Владимир Путин, выступая со своим обращением к россиянам.

Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать зрителей, а затем подожгли здание. Некоторые жертвы теракта погибли от пуль террористов, некоторые — задохнулись угарным газом. По последним официальным данным, в «Крокусе» погибли 133 человека.

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#крокус сити холл
#теракт
#смерть
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В России признали невозможность возвращения смертной казни
Клишас: В России невозможно вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
24 марта 2024, 06:30

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

После теракта в «Крокус Сити Холле» ни верхняя, ни нижняя палата парламента не могут восстановить смертную казнь из-за позиции Конституционного суда, рассказал сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.
«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», – написал парламентарий.

Ранее, 23 март, глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил о необходимости проработки вопроса смертной казни за терроризм.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#госдума
#россия
#смертная казнь
#теракт
#террористы
#терроризм
#крокус сити холл
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В Севастополе начали поиск опубликовавших видео работы ПВО
Развожаев: В Севастополе ищут выложивших видео работы ПВО
24 марта 2024, 04:01

Фото: iStock/Zeferli

В Севастополе начали поиск тех, кто выложил видео работы ПВО во время ночных атак, сообщил мэр города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Снимая повреждения объектов и выкладывая их в городских пабликах – вы тоже играете на руку врагу», – написал он.

Ранее Развожаев сообщил, что в результате атаки ВСУ погиб один человек. Четыре человека, включая ребенка, получили осколочные ранения.

По словам губернатора, ракетная атака на Севастополь стала наиболее массированной и масштабной за последнее время.

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#севастополь
#крым
#губернатор
#видео
#пво
#ракетный удар
#всу
#украина
#сво
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Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в «Крокусе»
В ОАЭ Бурдж-Халифу окрасили в цвета флага России в связи с терактом в «Крокусе»
24 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/typhoonski

Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) окрашена в цвета российского флага в связи с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщило информационное агентство WAM в социальной сети X.
На фасаде самой высокой в мире башни появились слова «Объединенные Арабские Эмираты поддерживают Россию» на арабском и английском языках. Кроме того, власти ОАЭ осветили трехцветными флагами такие достопримечательности страны, как штаб-квартира нефтегазовой компании ADNOC, отель Бурда Аль-Араб и Дубайская рамка.

В воскресенье, 24 марта, в России был объявлен общенациональный траур по жертвам терактов.

В знак солидарности с российским народом траур был объявлен также в Республике Сербской, Никарагуа и Абхазии. На посольствах Великобритании и Австралии в Москве были приспущены флаги.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#флаг
#теракт
#крокус сити холл
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Ким Чен Ын выразил соболезнования народу России в связи с терактом
Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину и родным погибших в теракте в «Крокусе»
24 марта 2024, 02:05

Фото: сайт Кремля

Первый секретарь КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В телеграмме северокорейского лидера также отмечается, что Пхеньян последовательно выступает против всех форм терроризма и что ничто не может оправдать чудовищный терроризм, угрожающий человеческой жизни. Президент Ким Чен Ын также пожелал, чтобы правительство и народ Российской Федерации как можно скорее преодолели последствия терактов, отмечается в ЦТАК.

Ранее МИД РФ раскритиковал Киев за «пляску на костях».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#владимир путин
#теракт
#соболезнования
#крокус сити холл
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Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта
Crocus Group: «Крокус Сити Холл» будет восстановлен
24 марта 2024, 01:44

Компания-владелец «Крокус Сити Холла» пообещала восстановить объект после теракта, сообщает РИА Новости.
«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», – сообщается в заявлении Crocus Group.

Ранее владелец «Крокуса» прокомментировал теракта и его жертвы.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

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#московская область
#красногорск
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