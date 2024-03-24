ГУМЧС: при теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей

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Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» возросло до 152 человек. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС России.
Отмечается, что общее количество пострадавших насчитывает 285 человек, 133 из них скончались. В число погибших входят 3 детей.
В настоящее время госпитализированы 114 человек, из них четверо детей. Всем оказывается необходимая помощь специалистов.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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В настоящее время госпитализированы 114 человек, из них четверо детей. Всем оказывается необходимая помощь специалистов.
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Екатерина Коршунова