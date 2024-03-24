Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

24 марта 2024, 08:15
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133 человек, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе СК.

При этом, как ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.


Напомним, трагедия произошла 22 марта. Группа вооружённых террористов ​ворвалась в концертный ​зал и расстреляла зрителей. Затем боевики устроили поджог. Многие из погибших умерли не от пуль террористов, а от отравления угарным газом.

Читайте также:

Воробьев: Спасательные работы в «Крокусе» завершены

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

ГУМЧС: при теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей
#крокус сити холл
#теракт
#следственный комитет
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры начала теракта в «Крокус Сити Холле»
24 марта 2024, 09:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В сети появилось видео начала теракта в «Крокус Сити Холле». На кадрах люди прячутся за железными колоннами в холле в тот момент, когда террористы ворвались в зал. Видео опубликовал Telegram-канал Readovka.
Отметим, общее количество пострадавших насчитывает 285 человек, 133 из них скончались. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, оданко поисковые работы продолжаются до сих пор.




Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

ГУМЧС: при теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей

СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

#крокус сити холл
#теракт
#пострадавший
#смерть
#погибший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ГУМЧС: при теракте в «Крокусе» пострадали 152 человека, из них пять детей
24 марта 2024, 08:22

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити холле» возросло до 152 человек. Об этом говорится на сайте подмосковного главка МЧС России.
Отмечается, что общее количество пострадавших насчитывает 285 человек, 133 из них скончались. В число погибших входят 3 детей.

В настоящее время госпитализированы 114 человек, из них четверо детей. Всем оказывается необходимая ​помощь специалистов.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

Читайте также:

В России начался день общенационального траура по жертвам теракта в «Крокусе»

Раскрыта деталь, позволившая мужчине обезвредить террориста в «Крокусе»

«Героем себя не считаю»: Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник – о произошедшем
#крокус сити холл
#теракт
#пострадавший
#погибший
#помощь
#владимир путин
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина-инвалид ценой жизни спас свою девушку во время теракта в «Крокусе»
Shot: 25-летний инвалид пожертвовал жизнью ради своей девушки в «Крокусе»
24 марта 2024, 06:52

Фото: iStock/AnnMaySnz

Инвалид-колясочник по имени Максим пожертвовал жизнью, чтобы спасти свою девушку во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам матери погибшего, ее сын планировал посетить концерт группы «Пикник» вместе со своей подругой.

Максим не успел эвакуироваться, так как в момент стрельбы не было пандуса, ведущего к выходу.

«Ему в грудь выстрелили несколько раз, он упал из коляски прямо на свою девушку, которая смотрела ему в глаза», – объяснила мать россиянина.

Он закрыл собой спутницу и тем самым спас ее ценой жизни. Пострадавшая выжила, она госпитализирована.

Ране пятнадцатилетний школьник, спасший десятки людей, рассказал о произошедшем в «Крокусе».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

«Героем себя не считаю»: Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник – о произошедшем

Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для разбора завалов
#инвалиды
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
#спасение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
24 марта объявлено днём траура: «Крокус», пойманные террористы, обращение Путина
24 марта 2024, 06:00

Фото: iStock/undefined undefined

22 марта 2024 года навсегда останется страшным днём в истории России. Группа террористов ворвалась в концертный зал в «Крокус Сити Холл», чтобы без разбора расстрелять десятки невинных людей.
Ужасающая история продолжает обрастать новыми фактами. Все их собрала воедино редакция «Радио 1».

Концерт группы «Пикник»


В 20:00 22 марта в концертном зале расположенного в подмосковном Красногорске «Крокус Сити Холла» должен был начаться концерт российской рок-группы «Пикник». Зал, в котором должно было состояться выступление, вмещает в себя 6200 человек. Сообщалось, что все билеты были распроданы.

Как только все зрители заняли свои места, из холла «Крокуса» послышалась стрельба. Перепуганные люди ринулись к выходу, однако, его успели заблокировать террористы. Группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал и начала в упор расстреливать ни в чём не повинных людей.

Пожар


По одной из версий, террористы подожгли мягкую обивку кресел в зале, отчего огонь быстро распространился по помещению и перекинулся на верхние этажи. Однако, очевидцы также сообщают о звуках взрывов. Возможно, в зале сдетонировало взрывное устройство, после чего начался пожар.

Возгорание удалось ликвидировать только ближе к обеду на следующий день. После этого спасательные службы приступили к разбору завалов.

Жертвы


По информации Следственного комитета на 16:20 23 марта, в теракте погибли 133 человека. При этом, официальные лица отмечают, что количество погибших будет продолжать расти. Разборы завалов продолжаются, под обломками разрушенного зала находят всё новые тела жертв трагедии.

В больницах остаются более стони человек. Некоторые из них находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Часть находившихся в зале в момент теракта людей числятся пропавшими. Родственники не могут понять, что случилось с их близкими. Так, в число жертв записали Евгению Рюмину, дочь знаменитых советских космонавтов, героев СССР Валерия Рюмина и Елены Кондаковой, которая была третьей женщиной в космосе. Рюмину сочли погибшей, обнаружив её документы при разборе завалов, однако, позже выяснилось, что её завалило телами, и ей удалось выжить, а документы просто выпали у неё из кармана.

Террористы


Сколько террористов находилось в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, сейчас доподлинно неизвестно. Возможно, кто-то из них погиб при пожаре. Так, медики, обнаружили на теле одного из погибших самодельное взрывное устройство. Предположительно, это был один из террористов, сейчас его личность устанавливается.

Часть боевиков смогла скрыться из «Крокуса» на автомобиле, который позже был задержан в Брянской области. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что задержать удалось 11 человек, четверо из которых террористы, участвовавшие в расстреле людей.

В ходе допроса боевиков выяснилось, что их завербовали при помощи Telegram. Установить удалось и гостиничный номер, в котором жили террористы.

Задержанные сообщили, что пошли на убийство за обещанные им 500 тысяч рублей.

Террористов задержали на пути к украинской границе. Как сообщил российский лидер Владимир Путин в ходе своего выступления, на Украине для убийц было подготовлено «окно».

Обращение Владимира Путина


Днём 23 марта глава РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с произошедшем в «Крокус Сити Холле» терактом. Он выразил соболезнования всем близким погибших и пострадавших, а также пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание. По словам российского лидера, необходимо сделать всё возможное, чтобы не дать террористам устроить новые трагедии.

24 марта Владимир Путин объявил днём общенационального траура.

24 марта — день траура по трагедии в «Крокусе»


Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом. Свои соболезнования России выразили лидеры большинства иностранных государств. С осуждением теракта также выступили главы НАТО и Евросоюза.

Теракт в «Крокус Сити Холле» уже обошёл по количеству жертв «Норд-Ост», при котором погибли 130 человек. При этом, самым страшным и кровавым терактом в истории современной России всё ещё остаётся захват заложников в школе Беслана, произошедший 1 сентября 2004 года на торжественной линейке ко Дню знаний. В Беслане погибли 334 человека, 186 из которых дети.

Алтарь жертвам «Крокуса» в спортзале Беслана


Прошедшие через самый страшный теракт бесланцы организовали алтарь в память о жертвах «Крокуса» в спортивном зале разрушенной школы №1. На полу из лампадок выложили фразу «Москва. Скорбим. Беслан».

Читайте также:

Путин назвал 24 марта днём общенационального траура

Крупнейшие теракты в истории России: Будённовск, «Норд-Ост», Беслан

«Вспомните о Норд-Осте»: Предупреждение появилось за две недели до теракта в «Крокусе»
#теракт
#террористы
#крокус сити холл
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Героем себя не считаю»: Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник – о произошедшем
Школьник из «Крокуса», спасший людей: Понимал, что если уйду, то погибнут сотни
24 марта 2024, 04:17

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Пятнадцатилетний школьник Ислам, спасший более ста человек во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал KP.RU о случившемся.
Подросток, который уже около года работает в гардеробе концертного зала, в течение 30 минут рисковал жизнью, чтобы помочь людям, направлявшимся в «Крокус Экспо». По его словам, выстрелы начались ровно в 20.00, и тогда он начал направлять людей на эвакуацию. В момент нападения в «Крокусе» находилось 6 200 человек.

«Я понимал, что если уйду, то погибнут сотни. Вывел, кого смог и ушел домой. Героем себя не считаю», – признался восьмиклассник.

Он добавил, что видел одного из террористов, у него была борода и ружье в руках.

Ранее комитет Государственной Думы по защите семьи рекомендовал наградить Ислама почетной грамотой за его поступок. Мальчик помог выйти на улицу более чем 100 посетителям.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Бурдж-Халифа окрасилась цветами российского флага в связи с терактом в «Крокусе»

В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для разбора завалов

Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта
#мальчик
#государство
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника для разбора завалов
МЧС: К «Крокус Сити Холлу» прибыла тяжелая техника для разбора завалов
24 марта 2024, 02:43

В «Крокус Сити Холл» прибыла тяжелая техника МЧС, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Строительная техника будет использоваться для сноса поврежденных конструкций и разбора завалов.

Ранее сообщалось о проставлении работ по расчистке завалов до утра из-за темноты.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили

«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте

Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
#мчс
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подозреваемые в теракте в «Крокусе» доставлены на допрос в СК
ТАСС: Четверо подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставлены на допрос в СК
24 марта 2024, 01:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» допрашиваются в Следственном комитете РФ по Москве, сообщает с места событий информационное агентство ТАСС.
Мужчины были доставлены на двух машинах и находятся во дворе здания Следственного комитета.

Ожидается, что в ближайшие дни следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению следователей, все четверо могут быть приговорены к пожизненному заключению, передает агентство.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин призвал к награде принявших участие в спасении граждан в «Крокусе».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Владельцы «Крокус Сити Холла» рассказали о судьбе ТЦ после теракта

Оператор рассказал о тщательном планировании теракта в «Крокусе»

Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили
#ск рф
#задержание
#следственный комитет
#россия
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя
Развожаев: Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя
24 марта 2024, 01:43

Фото: iStock/Motortion

Один человек погиб в результате ракетного обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что жертвой налета стал 65-летний местный житель. Он погиб в результате попадания осколков ракеты в боковую стену его дома на Ялтинской улице. Четыре человека также получили ранения. Ракета, выпущенная на район Симферопольского шоссе, также попала в дом, но не взорвалась.

Глава города заявил, что это атака была одной из самых масштабных за последнее время.

Ранее сообщалось об осколочном ранении ребенка.

Читайте также:

Два человека погибли в ходе обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области

ВСУ за сутки выпустили по ДНР 135 снарядов

В Севастополе ребенок получил ранения в результате воздушной атаки
#севастополь
#ребёнок
#ракетный удар
#всу
#крым
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили
Работу по расчистке завалов в «Крокус Сити Холле» приостановили из-за темноты
24 марта 2024, 01:28

Фото: iStock/Chalabala

Работы по разбору завалов в «Крокус Сити Холле» приостановлены из-за отсутствия освещения , сообщает РИА Новости.
Спасатели планируют возобновить работу утром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательные работы на месте теракта в «Крокусе» завершены. Он добавил, что поиски пропавших людей продолжаются. По словам губернатора, спасатели извлекли из-под завалов тела 133 жертв теракта.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.

По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.

Читайте также:

Абхазия объявила 24 марта днем траура

«Это даже не охранники»: Владелец «Крокуса» – о теракте

Спасательные работы в зоне теракта в «Крокусе» завершены
#андрей воробьёв
#московская область
#спасатели
#теракт
#крокус сити холл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф