СК: Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 133 человек

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Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 133 человек, об этом сообщает Следственный комитет в своём Telegram-канале.
«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе СК.
При этом, как ранее заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, спасательная операция на месте завалов «Крокуса» завершилась, но поисковые работы всё ещё продолжаются.
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Евгения Парфентьева