Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева оплатила все долги перед налоговой. Как сообщает Телеграм-канал Baza, за последние несколько дней она заплатила 20,9 млн рублей.
На 19 июля у Ивлеевой значился долг в размере 20,9 млн рублей — с конца мая он вырос почти в 2 раза. Ведущей грозил запрет на выезд из Российской Федерации и арест счетов. Под санкции попали несколько земельных участков блогерши, ее квартира, автомобиль Lamborghini и денежные счета.
19 июля она выплатила больше 11 млн рублей, в начале этой недели она полностью погасила оставшуюся часть долга в размере 8,6 млн рублей. В связи с этим судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.
Деньги уже дошли до ФССП. Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.
Читайте также:
Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов
На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»
19 июля она выплатила больше 11 млн рублей, в начале этой недели она полностью погасила оставшуюся часть долга в размере 8,6 млн рублей. В связи с этим судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.
Деньги уже дошли до ФССП. Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Ивлеевой.
Читайте также:
Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов
На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»
Алина Юрчак