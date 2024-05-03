Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Блогер Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что покидала РФ после скандальной «голой вечеринки», отметив, что желания уехать у нее не возникало никогда. Об это она рассказала в интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову.
«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», — заявила блогер.
Она вспомнила, что в январе в интернете появилась информации о том, что она уехала в Дубай. По ее словам, эти новости она узнала, когда праздновала Рождество в Санкт-Петербурге со своей семьей.
Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации, размещенные ею в двух аккаунтах в Instagram*. При этом блогер продолжает вести свой канал в Telegram. Во вторник, 30 апреля, там появился пост, посвящённый теракту в «Крокус Сити Холле».
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