На Ивлееву заявили в ФАС за слоган ее нового ресторана

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На блогера Анастасию Ивлееву заявили в ФАС за слоган её нового ресторана Nudles by Ivleeva в Москве, который подает азиатскую кухню. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Официальное открытие ресторана прошло 7 июня в Москве. Внимание привлекает название заведения — несуществующее слово Nudles, которое отсылает к «Nudes», обозначающему на русском языке слово «голый».
Примечательны и названия блюд — «Suck it». Главное блюдо заведения — лапша с бульоном, которую необходимо втягивать в себя. Лингвистическая коллизия заключается в том, что «втягивать» на английском «suck IN», а «suck IT» означает в русском переводе — «соси это».
Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургской картошки. Напомним, что ООО «Коленки пчелы», выпускающая чипсы и другую продукцию Ивлеевой под брендом Easy Peasy, 6 апреля подала иск на ИП Бортникова Людмила Леонидовна. Блогерша уверяла, что картошка оказались с гнильцой, поэтому потребовала возместить её 622 тысячи рублей. В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.
Анастасиия Вячеслаавовна Ивлееева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram*-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Примечательны и названия блюд — «Suck it». Главное блюдо заведения — лапша с бульоном, которую необходимо втягивать в себя. Лингвистическая коллизия заключается в том, что «втягивать» на английском «suck IN», а «suck IT» означает в русском переводе — «соси это».
Ранее сообщалось, что блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургской картошки. Напомним, что ООО «Коленки пчелы», выпускающая чипсы и другую продукцию Ивлеевой под брендом Easy Peasy, 6 апреля подала иск на ИП Бортникова Людмила Леонидовна. Блогерша уверяла, что картошка оказались с гнильцой, поэтому потребовала возместить её 622 тысячи рублей. В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.
Анастасиия Вячеслаавовна Ивлееева — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram*-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».
Читайте также:
Ивлеева опровергла слухи об отъезде из РФ после «голой вечеринки»
Ивлеева после обвинений в дискредитации ВС РФ удалила все посты в соцсети
Блогер Анастасия Ивлеева проголосовала на выборах президента России
*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Дарья Осипова