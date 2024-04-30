Ивлеева после обвинений в дискредитации ВС РФ удалила все посты в соцсети

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации, ранее размещенные ею в двух аккаунтах в Instagram (принадлежит Meta*, компании, признанной экстремистской и запрещённой в РФ).
На данный момент в обоих аккаунтах блогера указано число публикаций — 0. На прошлой неделе Тверской районный суд города Москвы признал Ивлееву виновной в дискредитации Вооружённых сил РФ и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Поводом стал пост, опубликованный 1 марта нынешнего года, на котором был изображён голубь мира в сопровождении текста о гибели людей и призывов к миру.
При этом блогер продолжает вести свой канал в Telegram. Во вторник, 30 апреля, там появился пост, посвящённый теракту в «Крокус Сити Холле». Именно сегодня 40-й день со дня трагедии.
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Александр Бойцов