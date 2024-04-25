Анастасия Ивлеева отказалась признавать вину о дискредитации армии РФ

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Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину по делу о дискредитации армии ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на её адвоката.
Сегодня суд в Москве начал рассматривать административный протокол, который был составлен в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Отмечается, что на судебное заседание она не явилась. За правонарушение ей грозит штраф от 30 000 до 50 000 тыс. За что составлен протокол, в суде ранее не уточняли.
Ранее блогер организовала мероприятие, которое прошло в конце декабря 2023 года в ночном клубе «Мутабор» в Москве. Фотографии и видео с этой вечеринки, размещенные в сети, вызвали широкий общественный резонанс. В результате Ивлеева и некоторые участники мероприятия лишились рекламных и телевизионных контрактов, а также столкнулись с отменой своих концертов.
Блогер Портнягин с женой возместили ущерб от неуплаты налогов и отмывания денег. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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