Ивлеева выиграла суд у поставщицы картофеля для своих чипс Easy Peasy

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Блогер Анастасия Ивлеева выиграла суд у поставщицы оренбургской картошки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, что ООО «Коленки пчелы», выпускающая чипсы и другую продукцию Ивлеевой под брендом Easy Peasy, 6 апреля подала иск на ИП Бортникова Людмила Леонидовна. Блогерша уверяла, что картошка оказались с гнильцой, поэтому потребовала возместить её 622 тысячи рублей.
В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.
Отметим, что ИП Бортниковой помимо картофеля занимается продажей мяса, яиц, фруктов и масла.
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В итоге суд рассмотрел дело и обязал Бортникову выплатить 636 тысяч рублей Ивлеевой. Часть средств выделяется за причинённый вред, часть составляют пени, а оставшиеся – пошлина.
Отметим, что ИП Бортниковой помимо картофеля занимается продажей мяса, яиц, фруктов и масла.
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Анастасия Чинкова