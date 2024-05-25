Стало известно о многомиллионном долге Ивлеевой перед налоговой

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Блогер Анастасия Ивлеева оказалась должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более 11 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно данным ведомства, общая задолженность составляет 11 217 613 рублей. При этом не уточняется, за какой период был начислен долг.
При этом, при подсчёте налоговая не учитывала счета компании «Коленки Пчелы», соучредителем которой является Ивлеева.
В декабре прошлого года РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задолженность блогера может составить в 10 раз больше той, что озвучила Baza. По данным канала, Ивлеева может быть должна налоговой свыше 130 миллионов рублей.
По данным 2021 года состояние Ивлеевой оценивался в 2,7 миллиона долларов.
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При этом, при подсчёте налоговая не учитывала счета компании «Коленки Пчелы», соучредителем которой является Ивлеева.
В декабре прошлого года РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщал, что задолженность блогера может составить в 10 раз больше той, что озвучила Baza. По данным канала, Ивлеева может быть должна налоговой свыше 130 миллионов рублей.
По данным 2021 года состояние Ивлеевой оценивался в 2,7 миллиона долларов.
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