Ивлееву заподозрили в неуплате налогов на сумму более 130 миллионов рублей

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Популярную блогершу Анастасию Ивлееву и связанные с ней юридические лица заподозрили в неуплате налогов, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, компания шоувумен ООО «Ивлеева Продакшн», которая была создана в 2020 году, использует упрощённую систему налогообложения. Предполагается, что юридические лица, связанные с блогершей, могли намеренно воспользоваться дроблением бизнесов, чтобы уйти от уплаты налогов.
Таким образом, предполагается, что Ивлеева могла не доплатить налогов на сумму более чем 130 миллионов рублей.
Напомним, вчера стало известно, что Хамовнический суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой на сумму в один миллиард рублей. Общественники требуют, чтобы эти деньги она перевела на помощь СВО.
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Таким образом, предполагается, что Ивлеева могла не доплатить налогов на сумму более чем 130 миллионов рублей.
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Евгения Парфентьева