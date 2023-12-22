Стало известно, кто первым донёс в полицию на вечеринку Ивлеевой

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Тимур Булатов стал одним из первых, кто обратился в полицию по поводу «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».
По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
По информации Baza, первым в полицию на донёс некий Тимур Булатов, который называет себя руководителем организации «Первый нравственный народный фронт». По словам Булатова, помимо аморального поведения, участники вечеринки также употребляли наркотические вещества.
Оскорблённый поведением звёзд, он написал заявление в полицию и в Генеральную прокуратуру.
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По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».
Оскорблённый поведением звёзд, он написал заявление в полицию и в Генеральную прокуратуру.
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Евгения Парфентьева