Блогер из Пензы получила фальшивый iPhone 17 Pro Max за 50 тысяч рублей
Попытка сэкономить на покупке флагманского смартфона обернулась для жителя Пензы потерей 50 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на парковке у фитнес-клуба, где нетрезвая женщина предложила мужчине iPhone 17 Pro Max по цене в три раза ниже рыночной. Продавщица объяснила скидку семейными обстоятельствами: гаджет якобы остался у ее сына после расставания с девушкой перед отправкой в зону СВО.
Успокоенный наличием чека, документов и положительной проверкой серийного номера на сайте Apple, покупатель не стал вскрывать коробку на месте, решив подарить смартфон своей супруге, блогеру Анастасии. Однако вместо премиального устройства внутри оказалась подделка. Контрафакт выдал себя отклеенной пленкой, толстыми рамками, неестественной цветопередачей и программными сбоями: смартфон включился без стандартного приветствия, а индикатор заряда вышел за пределы экрана.
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