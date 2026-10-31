Неизвестные сожгли автомобили на военном заводе в Германии

31 октября 2026, 00:54

В Германии на стройплощадке Rheinmetall сгорели три автомобиля

Фото: iStock/trikolor

На территории аэропорта Кассель‑Кальден, где ведётся строительство объектов Rheinmetall, в ночь на 30 октября произошёл пожар. Загорелись три строительные машины — ещё несколько единиц техники, стоявших поблизости, оказались повреждены.