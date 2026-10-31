Неизвестные сожгли автомобили на военном заводе в Германии
На территории аэропорта Кассель‑Кальден, где ведётся строительство объектов Rheinmetall, в ночь на 30 октября произошёл пожар. Загорелись три строительные машины — ещё несколько единиц техники, стоявших поблизости, оказались повреждены.
По данным агентства dpa, сообщение о возгорании поступило от очевидца примерно в 3:15. К моменту прибытия спасателей пламя охватило три машины; ликвидировать пожар удалось лишь к 5:00. Точный размер ущерба пока не подсчитан.
Полиция не исключает версию поджога, в том числе с политическим подтекстом. Расследование ведёт подразделение государственной защиты. На этой площадке компания Rheinmetall планирует развернуть логистический и учебный центры, а также место для испытаний беспилотных систем.
Rheinmetall AG — немецкий концерн, один из крупнейших в Германии и Европе производителей военной техники, вооружения и комплектующих для автомобилей. Штаб-квартира расположена в Дюссельдорфе.
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