Медики рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в аварию в Ингушетии

31 октября 2026, 00:36

Минздрав: состояние пострадавших в ДТП в Ингушетии остаётся тяжёлым

Фото: iStock/peterscode

В Ингушетии двух мужчин и ребёнка перевели в республиканские медучреждения для дальнейшего лечения. Состояние всех троих остаётся тяжёлым: у пациентов множественные травмы, поэтому требуется совместная работа врачей разных профилей.