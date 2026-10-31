Медики рассказали о состоянии ребёнка, попавшего в аварию в Ингушетии
В Ингушетии двух мужчин и ребёнка перевели в республиканские медучреждения для дальнейшего лечения. Состояние всех троих остаётся тяжёлым: у пациентов множественные травмы, поэтому требуется совместная работа врачей разных профилей.
Как сообщили в Минздраве региона, одного из взрослых направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу имени А. О. Ахушкова, а девочку — в реанимацию Детской республиканской клинической больницы имени К. Р. Ужахова. Транспортировку проводили под наблюдением реаниматологов.
Авария случилась в пятницу на трассе Назрань — Малгобек: столкнулись легковой автомобиль и грузовик с пропаном. В результате один человек погиб, ещё трое получили травмы. Сначала пострадавших доставили в Малгобекскую районную больницу.
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