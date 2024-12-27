Из Аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

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В Киеве на Аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент».
Отмечается, что такое предложение поступило от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого и располагается Аллея.
В пресс-службе музея подчеркнули, что в пятницу был произведён демонтаж букв, которыми были выложены названия городов Москва и Минск, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда».
Как сообщило руководство учреждения, детали культурного объёкта были сняты для реставрации.
Политика деколонизации стала продолжением декоммунизации, которую начали проводить на Украине в 2015 году. Она предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски и переименовывать все топографические объекты, связанные в СССР и Россией.
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В пресс-службе музея подчеркнули, что в пятницу был произведён демонтаж букв, которыми были выложены названия городов Москва и Минск, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда».
Как сообщило руководство учреждения, детали культурного объёкта были сняты для реставрации.
Политика деколонизации стала продолжением декоммунизации, которую начали проводить на Украине в 2015 году. Она предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски и переименовывать все топографические объекты, связанные в СССР и Россией.
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Анастасия Чинкова