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Из Аллеи городов-героев в Киеве демонтировали названия Москвы и Минска

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

Фото: iStock/Oleh Trytiachenko

В Киеве на Аллее городов-героев демонтировали названия Москвы и Минска. Об этом сообщает украинское издание «Корреспондент».
Отмечается, что такое предложение поступило от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, на территории которого и располагается Аллея.

В пресс-службе музея подчеркнули, что в пятницу был произведён демонтаж букв, которыми были выложены названия городов Москва и Минск, а также изображения советских медалей «Золотая Звезда».



Как сообщило руководство учреждения, детали культурного объёкта были сняты для реставрации.

Политика деколонизации стала продолжением декоммунизации, которую начали проводить на Украине в 2015 году. Она предписывает сносить памятники, демонтировать мемориальные доски и переименовывать все топографические объекты, связанные в СССР и Россией.

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#москва
#белоруссия
#памятник
РАН: Рыбу из зоны разлива мазута на Кубани будет нельзя есть ещё несколько лет
27 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/dehooks

Рыбу и другие морепродукты, включая мидии и устрицы, которые будут добыты в зоне загрязнения мазутом Чёрного моря после ЧП с танкерами в Керченском проливе, будет небезопасно употреблять в пищу ещё в течение нескольких лет.
Об этом ТАСС сообщила руководитель лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ (Институт биологии южных морей) Российской академии наук, кандидат биологических наук Александра Андреева. По её словам, даже если моллюски выживут, они наберут вредных веществ намного выше предельно допустимой концентрации. Конечно, ущерб для марикультурных хозяйств будет колоссальный, отметила эксперт.

По данным ученых, утилизация нефтепродуктов в донных осадках происходит в течение двух лет. В основном их разрушают микроорганизмы и двустворчатые моллюски, поглощающие загрязнения из окружающей среды. Андреева рассказала, что в районе Керченского пролива обитают несколько видов таких моллюсков.

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#эксперт
#утилизация
#лаборатории
#ущерб
#чёрное море
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В Подмосковье отчитались о повышении безопасности на железной дороге за год
27 декабря 2024, 19:46

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в 2024 году продолжили повышать безопасность и комфорт жителей и гостей региона на железной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В регионе продолжают строить разноуровневые пешеходные переходы по новым стандартам. В уходящем году открыли новый переход в Серпухове у одноимённой железнодорожной станции. Путь стал безопаснее и комфортнее для 15 тыс. пассажиров. Началось строительство ещё четырёх переходов – в Лобне, Люберцах и Одинцове.

Помимо этого, на МЦД-3 и МЦД-4 обновили 29 электричек. Ещё пять поездов серии «Иволга 4.0» начнут курсировать на диаметрах до конца года.
«Для снижения смертности на железной дороге оборудовано более 1,8 км ограждений вдоль железнодорожных путей. 580 м из них – железобетонные. Благодаря этому ликвидировано свыше 200 несанкционированных подходов к путям, на которых происходит 50% всех смертельных случаев. Также за год в более чем в 30 городских округах поставили 22 камеры с функцией распознавания лиц. Они фиксируют нарушения правил перехода через пути», – отметили в министерстве.
Для комфортного перехода через пути установили девять ограждений типа «змейка» в восьми городских округах и пять сферических зеркал в Сергиево-Посадском, Богородском городских округах, Чехове и Балашихе, обустроили 27 подходов к переходам и станциям.

Вместе с тем в ведомстве признали, что число случаев гибели на железной дороге в регионе остаётся высоким. С начала года их было зафиксировано более 190. Главной причиной гибели людей остаётся несанкционированный переход через пути.

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#подмосковье
#московская область
#транспорт
#железная дорога
#безопасность
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В Госдуму внесли законопроект против рекламы, пропагандирующей многожёнство
27 декабря 2024, 19:37

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина внесла законопроект, по которому реклама в России не должна содержать сведения, пропагандирующие многожёнство. Соответствующий документ представлен в думской базе данных.
Отмечается, что проектом закона предлагается внести изменения в федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе». Его хотят дополнить указанием слова «многожёнство».

Также изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые будут направлены на то, чтобы владельцы интернет-сайтов выявляли информацию, пропагандирующую многоженство.

Кроме того, Останина выступила за то, чтобы запретить распространение такой информации среди детей.

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#законопроект
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#реклама
#запрет
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В Минобрнауки высказались об ужесточении правил поступления в вуз после колледжа
В Минобрнауки одобрили идею об условии для поступления из колледжа в вуз без ЕГЭ
27 декабря 2024, 19:27

Фото: iStock/SeventyFour

В Минобрнауки высказались об идее ужесточить правила поступления в вуз после колледжа. Об этом пишет ТАСС.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект, уточняющий правила поступления в вузы абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование. Из документа следует, что абитуриента обяжут сдавать ЕГЭ, если специальность, по которой он получил образование в колледже, не связана с той, на которую он планирует поступать в вузе.

В ведомстве поддержали эту идею, отметив, что россияне начали поступать в колледжи, чтобы затем пойти в вуз, обойдя при этом сдачу ЕГЭ. И, как правило, после колледжа они поступают на другие направления.

По нынешнему законодательству университеты принимают выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний. При этом не имеет значения, соответствует ли профиль абитуриента направлению подготовки в вузе.

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#образование
#законопроект
#минпросвещения
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В Люберцах закрыли незаконно организованный ёлочный базар
27 декабря 2024, 19:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Люберцах пресекли работу незаконно открытого ёлочного базара. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В министерство поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что у дома по улице Камова начали незаконно продавать живые ели. Это локация не была отмеченная на схеме нестационарных торговых объектов. Представители администрации и правоохранительных органов выехали на место для проверки, и информация подтвердилась», – отметили в ведомстве.
Объект был демонтирован, а винновые привлечены к административной ответственности.

Как напомнили в ведомстве, адреса всех ёлочных базаров и периоды их размещения можно найти на интерактивной карте. По всему Подмосковью в этом году работают 283 ёлочных базара. Каждый оснащён информационным стендом, сертификатами качества, сопроводительной документацией и оформлен в едином стиле.

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#московская область
#люберцы
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Виновная в отравлении детей заведующая детсадом избежала наказания
27 декабря 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Zolnierek

Городецкий городской суд в Нижегородской области признал виновной местную жительницу, которая занимала должность заведующей детским садом. При ней в дошкольном учреждении произошло массовое отравление детей.
Об этом сообщили в пресс-службе областного суда. Согласно материалам уголовного дела, бывшую заведующую обвиняли по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Массовое отравление произошло в 2022 году в детском саду №18 города Городец. В ходе проверки выяснилось, что в пищеблоке учреждения не соблюдались санитарно-гигиенические правила. Кишечная инфекция была выявлена у 17 детей и нескольких взрослых.

Обвинение в суде требовало для экс-заведующей наказания в виде лишения свободы сроком на полтора года. Сама обвиняемая вину во вменяемом ей преступлении не признала. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей и образованием, сроком на два года. В связи с истечением срока давности женщина избежала наказания.

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#правила
#наказание
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Митрополит Иларион покинул пост главы Будапештско-Венгерской епархии
27 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/ worldwidephotoweb

Священный синод Русской православной церкви освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и отправил его «на покой», подчеркнув при том его несоответствие «образу монаха и священнослужителя», сообщалось в журналах Синода, которые были опубликованы на сайте РПЦ.
«Просить предстоятеля Русской православной церкви в соответствии с предоставленным ему уставом РПЦ правом <…> — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя. <…> Освободить преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой», — отмечалось в постановлении.

Временное управление епархией Синод дал поручение митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, а митрополита Илариона направил служить в храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, в Чехии.

Ещё Синод решил завершить деятельность комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии, которую создали в июле 2024 года.

«Просить святейшего патриарха, в случае поступления в Московскую патриархию новых сведений об обстоятельствах дела [в отношении митрополита Илариона], возобновить деятельность комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений», — обращалось внимание в журналах.

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#храм
#рпц
#поручение
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Полчища крыс пугают жителей Владивостока
Amur Mash: Улицы Владивостока заполонили полчища крыс
27 декабря 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Chanawat Phadwichit

Улицы и дворы Владивостока заполонили полчища крыс, особенно возле помоек. Кошки боятся даже подходить к контейнерным площадкам, которые оккупировали агрессивные грызуны.
Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash. На кадрах видеозаписи, опубликованной журналистами, можно увидеть, как крысы бегают возле мусорных баков в огромном количестве. Серые и хвостатые объединяются в стаи, которых боятся не только кошки, но даже и собаки.

В этом году жалоб на беспрепятственно разгуливающих по дворам грызунов особенно много. Местные жители всё чаще просят городские власти проводить дератизацию, но пока ничего не помогает. Например, управляющая компания обещала жителям Луговой улицы избавиться от грызунов ещё в середине декабря. Однако крысы по-прежнему разгуливают по улицам и дворам, а местные ходят выбрасывать мусор только группами.

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#жители
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Борис Джонсон снялся в украинской комедии и произнёс лозунг националистов
27 декабря 2024, 18:25

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снялся в новой украинской комедии «Поезд в 31 декабря». Об этом в своих соцсетях сообщил исполнитель одной из главных ролей, актёр и ведущий Юрий Горбунов.
Он поблагодарил Джонсона за то, что он согласился сняться в этом фильме. А также рассказал, что съёмочная группа по-доброму называет экс-политика Джонсонюком. В комедии Джонсон говорит на украинском языке.

Кроме того, Горбунов опубликовал в соцсетях фотографии и видеозаписи с Джонсоном, на которых он говорит по-украински. Помимо поздравлений с Новым годом он произносит лозунг украинских националистов.

Актёр также анонсировал, что фильм выйдет на большие экраны 1 января.

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