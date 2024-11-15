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Памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову снесли в Кривом Роге на Украине, передает «Киев 24» в Telegram-канале.
«В Кривом Роге в Днепропетровской области демонтировали памятники российским писателям Пушкину и Лермонтову», — сказано в посте.
Закон о декоммунизации приняли на Украине в 2015 году. В республике сносят памятники, переименовывают улицы, призывают сжигать русскую литературу и ведут тотальную борьбу со всем, что касается русской культуры, включая язык.
Периодически среди населения происходят конфликты на почве прослушивания песен российских исполнителей. К слову, Кривой Рог Днепропетровской области Украины — родина главы киевского режима Владимира Зеленского.
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Никита Кротов