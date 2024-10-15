Украинская художница Петушинская залила краской монумент Славы в Полтаве

Фото: istockphoto/Konoplytska
Украинская художница Юлия Петушинская вылила красную краску на монумент Славы в Полтаве. Об этом информирует издание «Буквы» в Telegram-канале.
Петушинская считает, что облитый ею монумент являет собой вражеский символ. «Акцией» она хотела привлечь общественность, чтобы объект демонтировали.
По информации журналистов, у памятника сейчас находятся полицейские, криминалисты, а также батальон спецназначения.
Памятники на Украине начали сносить после госпереворота в 2014 году. Затем в республике приняли закон о декоммунизации. Украинская власть продолжает взращивать ненависть ко всему, что связано с русской культурой — литературе, языку и прочим аспектам.
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По информации журналистов, у памятника сейчас находятся полицейские, криминалисты, а также батальон спецназначения.
Памятники на Украине начали сносить после госпереворота в 2014 году. Затем в республике приняли закон о декоммунизации. Украинская власть продолжает взращивать ненависть ко всему, что связано с русской культурой — литературе, языку и прочим аспектам.
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Никита Кротов