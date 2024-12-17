Трасса Москва – Казань примет беспилотные грузовики на год раньше плана

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«Готовимся в следующем году к тому, что новая трасса Москва – Казань примет такие беспилотные автомобили. Я лично общался с компаниями, которые заинтересованы в этой технике. По трассе М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург уже движется более 40 грузовых машин», – сказал Старовойт в интервью телеканалу «Россия 24».Ранее министр заявлял, что ведомство планирует расширить географию беспилотных грузоперевозок на ЦКАД в будущем году и по М-12 – в 2026-м.
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