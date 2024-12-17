Подмосковных водителей призвали соблюдать ПДД в условиях мороза и ветра

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Температура в Московской области в ночь на 18 декабря снизится до -15°С. Синоптики прогнозируют снег, ветер с порывами до 15 м/с и гололедицу на дорогах, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В ведомстве напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать ПДД.
Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, необходимо включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
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«В условиях непогоды следует увеличить дистанцию в 1,5-2 раза, не превышать скорость, не совершать резких манёвров, быть аккуратными на съездах и поворотах, мостах и эстакадах, снижать скорость перед пешеходными переходами», – отметили в ведомстве.
Если пришлось остановиться на дороге из-за неисправности машины или ДТП, необходимо включить аварийную сигнализацию, надеть световозвращающий жилет и выставить знак аварийной остановки.
«Помимо этого, нужно обязательно покинуть автомобиль, уйти за пределы проезжей части и позвонить по телефону 112. Нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как при ухудшении погоды высок риск попасть в повторную аварию», – добавили в региональном Минтрансе.Там подчеркнули, что пешеходам следует пересекать дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, а вечером носить световозвращатели, чтобы быть заметнее.
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Лора Луганская