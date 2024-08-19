Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек

Родители воспитанников одного из детских садов Бердска обвинили педагога в том, что женщина мало улыбается и носит одежду черного цвета. Из-за многочисленных жалоб ей пришлось покинуть место работы. Общественность этот факт возмутил и многие стали требовать, чтобы воспитательницу вернули в детский сад. Однако оказалось, что черный цвет и хмурый вид не единственное, что возмутило беспокойных родителей. О том, какие факты вспыли о педагоге расскажет редакция «Радио 1».