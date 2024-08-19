Из девяти приграничных районов Курской области отселили более 121 тыс. человек

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В МЧС России сообщили, что с начала проведения эвакуации в Курской области были отселены более 121 тыс. жителей региона. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время в 23 регионах работают 120 пунктов временного размещения, где находятся порядка 3 тысяч человек, в том числе более 1 200 детей. Отмечается, что еще 390 пунктов готовы к размещению более 19 тысяч человек.
За последние сутки регион покинули более 650 человек, добавили в МЧС России. Также семь автоколонн доставили в Курскую область более 250 тонн гуманитарной помощи.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ продолжают отбрасывать вражеские группировки с территории российского региона.
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За последние сутки регион покинули более 650 человек, добавили в МЧС России. Также семь автоколонн доставили в Курскую область более 250 тонн гуманитарной помощи.
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. ВС РФ продолжают отбрасывать вражеские группировки с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова