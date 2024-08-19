Алаудинов рассказал о задаче ВСУ в Курской области

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов написал в своем Telegram-канале, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск.
По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи ВСУ в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.
Ранее сообщалось, что ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает вражеские группировки ВСУ с территории региона РФ.
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Ранее сообщалось, что ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает вражеские группировки ВСУ с территории региона РФ.
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Екатерина Коршунова