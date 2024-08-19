В МИД РФ прокомментировали появление журналистов из США в Судже

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранительные органы изучают факт присутствия журналистов газеты Washington Post в Судже Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне издание The Washington Post писало, что американские журналисты попали на территорию Курской области в сопровождении бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции.
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Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции.
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Екатерина Коршунова