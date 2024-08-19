Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области

В ночь на 19 августа 2024 года ВСУ атаковали мост через реку Сейм в Курской области. Это оказалось третье по счету мостовое сооружение, разбитое в результате атаки, сообщалось в телеграм-канале SHOT сегодня утром. Часть моста обрушилась. Однако, по данным портала, жители этого района обеспечены понтонными переправами, и ситуация с мостом никак не скажется на эвакуации мирных граждан.