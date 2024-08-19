Российские военные отразили атаки ВСУ на три населенных пункта Курской области

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Министерство обороны РФ сообщило, что Вооружённые Силы Российской Федерации успешно отразили атаки на несколько населённых пунктов в Курской области.
«В частности, были отбиты атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. В результате боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, а также более 25 украинских военнослужащих. Кроме того, четыре бойца ВСУ были взяты в плен», — сообщили в ведомстве.
По информации министерства, подразделения группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии продолжают разведывательно-поисковые операции для выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые пытаются проникнуть на территорию России южнее населённых пунктов Скрылевка и Шептуховка.
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