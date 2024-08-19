Из Дубны за день отправили 500 кг помощи жителям Курской области

Фото: пресс-службе администрации г. о. Дубна
В Дубне собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области. Она поступает от частных лиц, предприятий и организаций города, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Всё, что принесли горожане, отправляют в областной распределительный центр.
«Хочу поблагодарить всех за участие в сборе гуманитарной помощи в нашем наукограде. Для нас и для всех это очень важно. Отдельно хочу сказать спасибо нашим фармацевтическим компаниям. Они передали огромную партию медикаментов, и мы их отвезли», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.Сбор гуманитарной помощи открыт в помещении молодёжного центра «Инициатива». Там работают «Волонтёры Подмосковья» и активисты МГЕР. В итоге только в понедельник от дубненцев курянам отправили более 30 коробок с продуктами и средствами личной гигиены – всего порядка 500 кг грузов.
Сейчас сбор продолжается. Необходимы также новое постельное бельё, обувь, одежда, памперсы для детей, моющие средства, канцелярия и мелкая бытовая техника.
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Лора Луганская