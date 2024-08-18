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Глава Дубны вручил школьные рюкзаки будущим первоклассникам из семей с низким доходом

18 августа 2024, 18:01
Фото: пресс-служба администрации Дубны

Фото: пресс-служба администрации Дубны

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил будущих первоклассников Арину и Андриану, подарив им школьные рюкзаки и набор необходимой канцелярии. Об этом он рассказал в своём Телеграм-канале в субботу, 18 августа.
Акция для детей из малообеспеченных семей реализуется каждый год в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и стала уже доброй традицией в Дубне.

«Я убеждён, что все дети должны иметь равные возможности для учёбы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал Тихомиров.


Подарки будущим школьникам помогут родителям сэкономить на подготовке детей к предстоящему учебному году. Чаще всего именно сборы в первый класс требуют от родителей больше всего затрат.

Помимо красивого подарка, девочки получили открытку с личным поздравлением от губернатора. Тихомиров пожелал детям встретить начало учебного года с хорошим настроением и учиться на «отлично».

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#школьники
В Москве начали нести цветы к посольству Франции в память об актере Алене Делоне
18 августа 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Natalia POGODINA

В Москве в это воскресенье, 18 августа, жители начали приносить цветы к посольству Франции в память о знаменитом французском актере Алене Делоне, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости. На заборе здания также повесили небольшое фото актера в молодости.
Ален Делон — известный французский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Звезда кинематографа и секс-символ 1960-х — 1980-х годов. В 1957 году вышла первая картина с участием Алена Делона «Когда вмешивается женщина». В 1960-м случился его прорыв после фильма «На ярком солнце». Следом вышли «Рокко и его братья» и «Леопард». Благодаря последнему Делону номинировался на «Золотой глобус». Актер является обладателем почетных наград — от Берлинского и Локарнского кинофестивалей, «Давид ди Донателло» от Итальянской киноакадемии, немецкая «Золотая камера».

Последние годы Ален Делон много рассуждал о желании умереть и даже планировал провести эвтаназию. В материале «Радио 1» мы рассказывали о жизни самого красивого актера в истории кино ХХ века и причинах, почему он так хотел уйти в мир иной.

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#кино
#актёр
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#мир
#продюсер
#франция
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#москва
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Опубликовано интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ в кепке с нацистской символикой
18 августа 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Гостелеканал Италии Rai News 24 показал интервью с боевиком ВСУ, на голове которого была кепка с символикой карательного отряда СС. На это обратили внимание юзеры в социальных сетях. Один из итальянцев Кристиан Ди Марко выступил с призывом к журналистам.
«Возможно, вы пропустили одну деталь: если бы вы могли любезно не тратить государственные деньги на интервью с украинскими нацистами, мы были бы признательны», — написал партнер-основатель партии Riconquistare l'Italia.

До этого против демонстрации символов нацизма выступили в ООН. Так, представитель международной организации Фархан Хак высказался о видеозаписи из Курской области, где укронацисты издевались над пенсионером.

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#мир
#италия
#украина
#всу
#интервью
#нацизм
#новости
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В Москве десяткам мигрантов вручили повестки
«Ъ»: В Москве по итогам рейдов СКР и МВД десятки мигрантов получили повестки
18 августа 2024, 16:26

Фото: istockphoto/vichinterlang

Повестки для постановки на воинский учет получили десятки мигрантов в Москве в рамках рейдов, направленных на пресечение незаконной миграции. Как уточняет издание «Коммерсантъ», в работе принимали участие полицейские, а также работники военного следствия Следственного комитета.
Мигрантов проверили на «Щелковской», где расположен автовокзал. Кроме того, сотрудниками были проверены хостелы и овощебаза.

Согласно нововведениям в российском законодательстве, при получении гражданства РФ человек попутно ставится на воинский учет.

Ранее сообщалось, что украинские мигранты стали протестовать из-за паспортов у здания консульства в Варшаве. «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Паспорт — это право, а не привилегия» — гласили надписи на плакатах и транспарантах.

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#полиция
#призыв
#призывник
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Казачий православный фестиваль «Медовый спас» провели в Химках
18 августа 2024, 15:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

В поселке Лунево городского округа Химки провели фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Посетители мероприятия освящали мед, участвовали в спортивных состязаниях, увидели работу настоящей кузницы и послушали традиционные казачьи песни.
Фестиваль начался с молебна, где провели освящение меда — неотъемлемую часть празднования Медового Спаса. После гости познакомились с кузнецами, которые показали свое мастерство в ковке металла. На концерте для зрителей выступали творческие коллективы с самыми разными номерами — от старых казачьих песен до современных интерпретаций.

Одной из основных точек притяжения на фестивале стал конкурс пирогов «Казачья стряпуха», где участники соревновались в своих кулинарных талантах и делились семейными рецептами блюд.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Занятия по душе нашлись и для тех, кто предпочитает активный отдых. Гости состязались в борьбе на руках, перетягивании каната, «городках» и посетили мастер-класс по искусному и зрелищному владению казачьей шашкой.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

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#отдых
#проект
#казаки
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В КНР разработали катапульту для доставки грузов с Луны на Землю
18 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto/Elen11

Китайские учёные придумали оригинальный и экономичный способ доставки ресурсов и грузов с Луны на Землю. Для этой цели они разработали специальную магнитную катапульту.
Об этом сообщает газета South China Morning Post. В публикации указано, что специалисты Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить на Луне пусковую установку, которая станет частью российско-китайской лунной станции. Предполагается, что устройство будет работать по принципу метания молота в лёгкой атлетике.

По расчётам учёных, уникальные условия на естественном спутнике Земли, в частности вакуум и низкая гравитация, позволят отправлять грузы с Луны дважды в день. Кроме того, стоимость такой транспортировки составит всего 10% от того, во сколько обходятся ныне действующие способы перемещения грузов. Китайские учёные также добавили, что главной задачей проекта станет добыча и отправка на Землю гелия-3, который поможет избежать энергетического кризиса.

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#ученые
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Экс-замминистра обороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров МО
18 августа 2024, 09:09

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, обвиняемый в крупной взятке, сдал свой заграничный паспорт в отдел кадров. Об этом заявила сторона защиты чиновника.
По словам его адвокатов, это является свидетельством того, что их подзащитный не намеревается скрываться от суда и следствия за границей. В постановлении Басманного районного суда города Москвы о продлении Иванову срока содержания под стражей приведено заявление его защитников Балуева и Мусаева, которые подчёркивают, что у экс-замминистра на Родине прочные социальные связи. Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, что также лишает его возможности уехать за границу.

Тем не менее, суд счёл, что в случае избрания в отношении обвиняемого более мягкой меры пресечения у него появиться возможность оказывать давление на свидетелей или же скрыться от следствия. Содержание под стражей Иванову продлено до 23 сентября.

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#суд
#меры
#заявление
#министр
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Ленинградский военный округ хочет взыскать с ВСК 49,5 миллиона рублей
18 августа 2024, 08:45

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области за один день получил десять исков от ФКУ «Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа». В них содержаться требования взыскать с Военно-строительной компании (ВСК) в общей сложности 49,5 миллиона рублей.
Согласно картотеке арбитражных дел, на данный момент суд принял к рассмотрению три иска. Самый крупный из них — на сумму 12,645 миллиона рублей. Также принты иски на 6,951 миллиона рублей и 875,2 тысячи рублей. Судебные дела по искам назначены на декабрь текущего года.

В Военно-строительную компанию входят предприятия и организации разных форм собственности, выполняющие задачи в интересах Вооружённых сил России на территории всей страны. Ранее по делу о мошенничестве был арестован бывший начальник филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергей Сухов.

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#суд
#страны
#компании
#предприятия
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Сейсмолог РАН Чебров: На Камчатке после землетрясения ожидаются афтершоки
18 августа 2024, 08:30

Фото: istockphoto/Petrovich9

Афтершоки после землетрясения на Камчатке будут продолжаться ещё долго. В ближайшие дни в Петропавлоске-Камчатском ожидаются колебания земной коры силой до пяти баллов.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. По его словам, афтершоковый эффект будет наблюдаться в регионе ещё достаточно продолжительное время. При этом, отметил специалист, именно это явление свидетельствует о том, что более сильных толчков с высокой долей вероятности в ближайшее время не будет.

Накануне вечером у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой семь баллов по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 108-ми километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана и располагался на глубине шести километров.

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#землетрясение
#камчатка
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В Якутии 33 населённых пункта окутаны дымом из-за лесных пожаров
18 августа 2024, 08:06

Фото: istockphoto/ankarb

В настоящее время на территории Якутии продолжают действовать 84 природных пожара общей площадью 338 тысяч гектаров. Из-за этого в 33 населённых пунктах республики наблюдается задымление.
За минувшие сутки ликвидированы пять пожаров на площади 30,5 тысячи гектаров, локализовано 18 пожаров на площади свыше 50,2 тысячи гектаров. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС в своём телеграм-канале. К тушению огня привлекались 1,7 тысячи человек личного состава пожарно-спасательной службы, было использовано 180 единиц специальной техники.

По информации ведомства, задымлённость наблюдается в 33 населённых пунктах Верхоянского, Усть-Янского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано. Тем не менее, жителей просят соблюдать меры предосторожности, не открывать окна помещений, использовать респираторы и ватно-марлевые повязки.

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