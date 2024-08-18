Глава Дубны вручил школьные рюкзаки будущим первоклассникам из семей с низким доходом

Фото: пресс-служба администрации Дубны
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил будущих первоклассников Арину и Андриану, подарив им школьные рюкзаки и набор необходимой канцелярии. Об этом он рассказал в своём Телеграм-канале в субботу, 18 августа.
Акция для детей из малообеспеченных семей реализуется каждый год в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и стала уже доброй традицией в Дубне.
Помимо красивого подарка, девочки получили открытку с личным поздравлением от губернатора. Тихомиров пожелал детям встретить начало учебного года с хорошим настроением и учиться на «отлично».
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«Я убеждён, что все дети должны иметь равные возможности для учёбы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал Тихомиров.
Подарки будущим школьникам помогут родителям сэкономить на подготовке детей к предстоящему учебному году. Чаще всего именно сборы в первый класс требуют от родителей больше всего затрат.
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Алина Юрчак