В Тёплые озёра Павлово-Посадского округа запустят рыбу

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Очистку Тёплых озёр проводит компания «Спецэнергомаш» в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. После завершения работ в водоёмы решено запустить рыбу, чтобы восстановить там экологический баланс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия по надлежащему содержанию озёр проводятся каждый год. В 2023 году специалисты навели порядок на дне водоёмов, а в этом году занялись уборкой поверхности: водное пространство очищают от бытового мусора, ряски и излишней растительности, в том числе — слишком разросшегося камыша», — отмечается в сообщении.Рыба, которую запустят в озёра после очистки, поможет поддерживать водоёмы в чистоте и будет препятствовать возникновению переизбытка растительности.
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