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В Тёплые озёра Павлово-Посадского округа запустят рыбу

10 июля 2024, 10:12
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Очистку Тёплых озёр проводит компания «Спецэнергомаш» в Электрогорске Павлово-Посадского городского округа. После завершения работ в водоёмы решено запустить рыбу, чтобы восстановить там экологический баланс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Мероприятия по надлежащему содержанию озёр проводятся каждый год. В 2023 году специалисты навели порядок на дне водоёмов, а в этом году занялись уборкой поверхности: водное пространство очищают от бытового мусора, ряски и излишней растительности, в том числе — слишком разросшегося камыша», — отмечается в сообщении.
Рыба, которую запустят в озёра после очистки, поможет поддерживать водоёмы в чистоте и будет препятствовать возникновению переизбытка растительности.

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В России установят штрафы для водителей электросамокатов
Володин: Госдума установит штрафы для водителей электросамокатов
10 июля 2024, 07:55

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Дума установит штрафы для водителей электросамокатов.
По словам Володина, продолжают поступать многочисленные жалобы на лихачей на электросамокатах. В этом году число аварий с участием данного вида транспорта в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Политик отметил, что сегодня, 10 июля, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об установлении высоких штрафов за нарушения при пользовании электросамокатами и иными средствами индивидуальной мобильности. Штрафы будут вменяться за превышение скорости, неправильное движение по проезжей части, пешеходным дорожкам, за оставление места ДТП и т.д.

Володин отметил, что данное решение позволит сократить количество аварий.

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В Японии впервые арестовали россиянина по подозрению в обходе санкций
10 июля 2024, 07:01

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Японии арестовали россиянина, подозреваемого в обходе санкций. Об этом РИА Новости сообщили в российском генконсульстве в Осаке.
Отмечается, что россиянина подозревают в незаконном экспорте гидроциклов и других товаров в Россию в обход санкций.

Генконсульство уведомлено о произошедшем и держит ситуацию на контроле.

Японские СМИ пишут, что подозреваемым оказался 38-летний гражданин России, представитель одной из торговых компаний с офисом в Осаке. Он, согласно материалам дела, в январе прошлого года в обход антироссийских санкций экспортировал на родину двигатели для кораблей, подержанные мотоциклы, гидроциклы и иную технику.

Данный случай стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в Россию в обход санкционных ограничений.

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#россия
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Жители нескольких регионов России заметили необычный светящийся объект в небе – фото
Жители нескольких регионов РФ заметили необычный светящийся объект в небе
10 июля 2024, 04:02

Фото: iStock/manuel_adorf

Жители нескольких регионов России пишут в соцсетях о необычном светящемся объекте в небе, публикуя фото и видео.
На кадрах виден светящийся объект, от которого расходятся яркие круги. Его видели жители Московской, Ленинградской, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Брянской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края. Новости об объекте публиковали СМИ и Telegram-каналы Белоруссии и Украины.


Ряд СМИ предполагает, что это могут быть ступени ракеты-носителя Ariane 6, которая была запущена ранее с космодрома Куру во Французской Гвинее на северо-востоке Южной Америки.

Запуск состоялся в воскресенье вечером. В 23:06 по московскому времени ракета-носитель успешно вывела спутники на орбиту на высоте 600 километров.

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В России будут выплачивать стипендии вступившим в брак студентам
В Госдуме предложили выплачивать стипендии вступившим в брак студентам
10 июля 2024, 03:23

Фото: iStock/Ta Nu

Законопроект о выплате социальных стипендий студентам, вступившим в брак во время учёбы и имеющим несовершеннолетнего ребёнка, внесут в Госдуму 10 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с данной инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Предлагается внести изменения в закон «Об образовании». Нововведения коснутся студентом бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступили в брак во время учёбы. Также стипендия будет выплачиваться одиноким студентам, у которых есть несовершеннолетние дети, включая усыновителей и опекунов.

Данная выплата будет назначена вне зависимости от формы обучения студентов.

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#брак
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«Тюрьма – не могила, срок – не резина»: режиссёр Беркович прокомментировала приговор
Режиссёр Беркович впервые прокомментировала приговор
10 июля 2024, 02:09

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Режиссёр Евгения Беркович* впервые прокомментировала приговор суда за оправдание терроризма, сообщает РБК.
«Жизнь не закончилась. Тюрьма — не могила, срок — не резина», – заявила Беркович*.
Также она добавила, что вместе с драматургом Светланой Петрийчук* будет бороться по принципу «не догоним, хоть согреемся».

Ранее, 6 июля, театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам лишения свободы по статье об оправдании терроризма. Речь идёт о поставленном ими спектакле «Финист – Ясный Сокол». По сюжету русские девушки знакомятся с исламистами из группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним Сирию.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
**организация признана террористической и запрещена на территории России
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#суд
#терроризм
#тюрьма
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На юге России возобновили подачу электричества после масштабных сбоев из-за жары
10 июля 2024, 00:03

Фото: iStock/TebNad

В южных регионах России восстановили подачу электричества для 600 тысяч человек, которые остались без света после масштабных сбоев из-за аномальной жары. Как сообщает Минэнерго, электроснабжение возобновили в Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея, также восстановлена работа объектов генерации.
Ранее сообщалось, что высокая плюсовая температура вызвала пиковые нагрузки внутри энергосети, которая привела к отключению почти 600 тысяч человек. Без света остались 324 тысяч человек в Ростовской области, 181 тысяча человек в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 94,3 тысячи потребителей в Астраханской области.

«Аномально высокая температура наружного воздуха стала основной причиной массовых нарушений электроснабжения в ряде регионов России», – заявляли в Минэнерго.
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#сбой
#отключение
#энергетика
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Народные приметы на 10 июля 2024: Что нужно делать в Самонов день, чтобы были деньги
В России 10 июля отмечается Самонов день: приметы, традиции, история праздника
10 июля 2024, 00:00

Фото:istockphoto / Dariusz Banaszuk

Православные христиане 10 июля чтут память преподобного Сампсона Странноприимца, в народе известного как Самсон Сеногной. Святому молятся с просьбами избавить от болезней и найти свою дорогу в жизни.

Святой Сампсон Странноприимец мог вылечить от любой болезни простым прикосновением руки и посвятил жизнь служению людям.

История

Святой Сампсон жил в V—VI веках в Риме в обеспеченной христианской семье. Получив хорошее образование, он изучал врачебное искусство и посвятил жизнь бесплатному лечению бедных. После смерти родителей он раздал всё наследство, освободил рабов и поселился в пустыне недалеко от Константинополя.

Впоследствии он приехал в Константинополь, где начал принимать странников, больных и нищих. По преданию, он исцелил императора Юстиниана I, который предложил ему много золота и серебра, но святой отказался и попросил построить странноприимный дом и больницу. Император выполнил просьбу, даже приписал к этим учреждениям поместья для их содержания. До глубокой старости преподобный продолжал свое служение, а его кончина была безболезненной и мирной.

Традиции в Самсонов день


В день памяти святого Самсона люди почитали путников. В этот день их приглашали в дом, угощали и предоставляли ночлег.

По традиции, 10 июля странникам обязательно давали деньги. Верили, что чем больше отдашь, тем больше вернётся.

Дорога в представлении древних славян была символом жизненного пути. Они считали, что именно на дороге проявляется судьба, доля и удача человека. Однако дорога также считалась «нечистым» местом.

Фото: istockphoto / Dariusz Banaszuk

Особенно опасались перекрёстков, развилок и обочин дорог. В таких местах было принято хоронить самоубийц и некрещёных детей.

Что можно делать в Самсонов день


В день памяти святого Сампсона крестьяне выходили на покос и молились святому, чтобы в период уборки сена не было дождя.

Святой Сампсон помогал бедным и лечил людей, поэтому в этот день было принято приглашать в дом странников, кормить их и предоставлять ночлег.

В день памяти Самсона Сеногноя, который отмечается 10 июля, принято быть щедрым и добрым по отношению к другим людям. На Руси в этот день было принято приглашать гостей и угощать их разнообразными блюдами.

Фото: istockphoto / shironosov

Люди верили, что чем больше они отдадут другим, тем больше им воздастся в будущем. Поэтому в этот день беднякам подавали щедрую милостыню.

Те, кто верил в целебную силу трав и растений, отправлялись в лес, чтобы собрать их для себя. Считалось, что природа в этот день заряжена силой святого Самсона, который мог излечить от любых недугов.

Молодые девушки в этот день гадали по снам. Существовало поверье, что все хорошие сны, которые приснятся в ночь на 10 июля, обязательно сбудутся, поэтому им уделяли особое внимание.

Что нельзя делать 10 июля


В Самсонов день не рекомендуется признаваться в любви или делать предложение руки и сердца. Есть вероятность быть отвергнутым или столкнуться с непредвиденными обстоятельствами, которые могут негативно повлиять на личную жизнь.

Не стоит ругаться с близкими, злиться на них или ссориться с родными. Это может привести к тому, что обиды останутся надолго.

Также не рекомендуется поднимать с земли чужие деньги и вещи. Это может навлечь на вас неприятности.

Фото: istockphoto / PhanuwatNandee

Девушкам не советовали долго любоваться на своё отражение в зеркале, так как это, согласно поверьям, могло навредить их красоте.

10 июля лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Все недопонимания стоит разрешать мирно, чтобы не привлечь беду и не нарушить гармонию в отношениях.

Также не стоит отправляться в дальнее путешествие или переезжать. Наши предки верили, что любые новые начинания в этот день обречены на провал.

Кроме того, рекомендуется отложить уборку в доме на другой день. В народе считалось, что любые перестановки в жилище и смена постельного белья могут привести к дурным снам и неурядицам.

И, наконец, в день Самсона Сеногноя не следует сплетничать и распускать слухи.

Приметы


Согласно народным приметам, если в утренние часы цветы не раскрылись, то в течение дня ожидается дождь. Если же цветы внезапно закрылись, это может свидетельствовать о скором начале дождя. Кроме того, появление липких капель на листьях конского щавеля также может указывать на приближение осадков.

Если в день Самсона Сеногноя идёт дождь, то пасмурная погода останется с нами до конца этого месяца. Яркое солнце в этот день предвещает тёплый июль.

Кучевые облака, движущиеся с запада, могут быть предвестниками засухи. А радуга, раскинувшаяся над нами, обещает ясный день. Если же радуга появляется над рекой и стоит поперёк неё, это также может означать, что погода станет ясной.

Фото: istockphoto / Pro2sound

Большое количество пчёл, летающих вокруг, может предвещать засуху. Однако если пчёлы злые и жалят, это тоже может быть предупреждением о грядущей засухе.

Мокрая трава днём может предвещать ливень. А сильное стрекотание стрекоз иногда может быть предупреждением о ненастной погоде.

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КС РФ поручил создать правила содержания обвиняемых в конвойных помещениях судов
09 июля 2024, 23:06

Фото: istockphoto/Worawee Meepian

Конституционный суд Российской Федерации (КС РФ) нашел пробел в законодательстве и поручил разработать правила содержания подозреваемых и обвиняемых в конвойных помещениях судов. Об этом сообщается на сайте КС.
Поводом для этого стала жалоба бывшего сотрудника МВД Николая Смирнова из Пермского края, которого во время рассмотрения его дела не менее 60 раз привозили в суды, где помещали в конвойные камеры. По его словам, условия нахождения в этих помещениях были недопустимыми из-за узкого пространства (камеры иногда были меньше 1 кв.м), отсутствия бытовых и санитарных удобств, недостатка пищи и т.д.

Сначала бывший сотрудник обратился с требованием компенсации в суд, где заявили, что условия содержания в таких камерах не прописаны в законе, потому на них не распространяются формальные гарантии. Тогда Смирнов обратился в Конституционный суд России.

КС РФ встал на сторону бывшего сотрудника и предписал федеральному законодателю определить условия содержания в конвойных камерах судов. Дело самого Смирнова теперь подлежит пересмотру с учетом позиции Конституционного суда.

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Пассажиры ЦППК за полгода оформили более 330 тысяч билетов на провоз багажа
09 июля 2024, 22:53

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК оформили за первые шесть месяцев 2024 года более 330 тысяч билетов на провоз багажа. Это на 10 тысяч больше, чем годом ранее, сообщили в подмосковном Минтрансе со ссылкой на Центральную ППК.
Чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском (65 тыс. раз), Казанском (56 тыс.) и Курском направлениях (42 тыс. раз).

Как напомнили в министерстве, бесплатно можно провозить. мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 см в трёх измерениях и весом до 36 кг. Если багаж больше по весу и размерам, пассажиру придётся оформить специальный билет.

Стоимость зависит от маршрута: 120 рублей – для поездок до 100 км, 240 рублей – на более дальние. При этом пассажир может провезти багаж весом не более 50 кг.

Все правила провоза багажа можно найти на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

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