Дзюдоисты и самбисты из Павловского Посада начали тренировки в Приэльбрусье

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Спортсмены из Федерации восточных единоборств Павлово-Посадского городского округа прибыли на сборы в село Терскол в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
В Приэльбрусье борцов из Павловского Посада пригласил основатель спортивно-патриотического клуба «Слава» Вячеслав Тимошенко.
Лагерь борцов находится на высоты 3,7 тыс. метров. Павловопосадская команда тренируется каждый день с шести утра.
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«Огромное спасибо нашему давнему другу и организатору спортивных сборов, создателю клубов дзюдо/самбо Вячеславу Петровичу Тимошенко за приглашение! Это человек, который объединяет коллективы и ежедневно своим примером делает нас лучше», — говорят спортсмены.
Лагерь борцов находится на высоты 3,7 тыс. метров. Павловопосадская команда тренируется каждый день с шести утра.
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Лев Каштанов