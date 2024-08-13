Участниками форума «Армия-2024» стали четыре предприятия Химок

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Четыре крупнейших химкинских предприятия — машиностроительное конструкторское бюро «Факел», научно-производственное объединение «Энергомаш», МКБ «Искра» и научно-производственный центр «Фармзащита» — представили свои проекты и разработки на международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Участие в таком масштабном мероприятии позволит нашим научно-производственным объединениям продемонстрировать свои достижения и потенциал, а также установить новые контакты и партнёрства», — отметил председатель окружного Совета депутатов Сергей Малиновский.Всего на форуме свою продукцию представляют полторы тысячи ведущих российских компаний. В рамках форума организована статичная экспозиция, а также предусмотрены демонстрационная и научно-деловая программы.
Форум проводится в парке «Патриот» Одинцовского округа, он открылся 12 августа и будет работать до 14 числа.
Читайте также:
В Химках в честь Дня города проведут более 400 мероприятий
В Химках выполнили годовой план по благоустройству дворов
В школах Химок провели проверку безопасности
Лев Каштанов