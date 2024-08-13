В Химках продолжают подготовку домов к холодам

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону проводится в городском округе Химки, плановые работы касаются как систем теплоснабжения, так и состояния крыш, подвалов и фасадов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Коммунальные службы, управляющие компании проводят работы согласно установленному графику», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.Отмечается, что до начала холодов на территории округа Химки в порядок приведут 1443 многоквартирных дома. Предусмотрены фасадные работы, а также приведение в надлежащее состояние кровель, чердаков, подвалов, подъездов и инженерных систем. Трубы горячего водоснабжения промоют и проверят на протечки, заменят счётчики и запорно-регулирующую арматуру, обновят изоляцию трубопроводов и проведут техобслуживание циркулярных насосов.
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