В Химках семьи бойцов спецоперации отправили в речной круиз

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки.
В Химках организовали прогулку на теплоходе для семей участников спецоперации. Всего в речной круиз по каналу имени Москвы отправились около 80 семей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мы неоднократно говорили: неважно, прогулка это или встреча на природе. Главное, что люди встречаются, им дают повод, и они могут вместе не только провести время, но и поддержать друг друга, помочь в решении очень многих вопросов», – рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Евгения Евсеева.Такие мероприятия проходят в Химках регулярно. Кроме речных прогулок для семей военнослужащих проводят тематические встречи, мастер-классы и другие мероприятия.
«Мы стремимся создать максимально комфортные условия для семей мобилизованных. Понимаем, как важно в это непростое время обеспечивать эмоциональную и материальную помощь. Наш центр организует регулярные встречи и мероприятия, где семьи могут обмениваться опытом, получать консультации и просто находить поддержку в кругу единомышленников», – рассказал руководитель центра поддержки семей мобилизованных в городском округе Химки Владимир Семёнов.Как отметили в администрации, социальные работники, волонтёры и сотрудники администрации продолжают поддерживать родных военнослужащих. Они уже решили сотни вопросов – помогли оформить кредитные каникулы, льготы на оплату ЖКУ, получить путёвки в детсады вне очереди, устроить детей бесплатно в творческие кружки, спортивные секции и многое другое.
Обо всех мерах поддержки в Химках можно узнать по телефону горячей линии: 8 (495) 793-09-88, а также в Центре поддержки участников СВО и их семей с 9:00 до 18:00 по будням по адресу: улица 9 Мая, д.18Б.
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