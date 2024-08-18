В Химках начался футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Традиционный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» стартовал в подмосковных Химках, сообщили в пресс-службе городского округа. В нем участвуют 19 команд, состоящих из юных футболистов. Мероприятие будет проходить до 21 августа.
«Желаю удачи всем участникам турнира. Уверен, Химки станут для сотен ребят не только площадкой для соревнований, но и местом для новой дружбы», — сказал руководитель г.о. Химки Дмитрий Волошин.Победителей турнира наградит лично вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который является почетным гостем турнира. Первый кубок состоялся в 2018 году при поддержке губернатора МО Андрея Воробьева.
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