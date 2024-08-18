Казачий православный фестиваль «Медовый спас» провели в Химках

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
В поселке Лунево городского округа Химки провели фестиваль православной казачьей культуры «Медовый спас». Посетители мероприятия освящали мед, участвовали в спортивных состязаниях, увидели работу настоящей кузницы и послушали традиционные казачьи песни.
Фестиваль начался с молебна, где провели освящение меда — неотъемлемую часть празднования Медового Спаса. После гости познакомились с кузнецами, которые показали свое мастерство в ковке металла. На концерте для зрителей выступали творческие коллективы с самыми разными номерами — от старых казачьих песен до современных интерпретаций.
Одной из основных точек притяжения на фестивале стал конкурс пирогов «Казачья стряпуха», где участники соревновались в своих кулинарных талантах и делились семейными рецептами блюд.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Занятия по душе нашлись и для тех, кто предпочитает активный отдых. Гости состязались в борьбе на руках, перетягивании каната, «городках» и посетили мастер-класс по искусному и зрелищному владению казачьей шашкой.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
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Одной из основных точек притяжения на фестивале стал конкурс пирогов «Казачья стряпуха», где участники соревновались в своих кулинарных талантах и делились семейными рецептами блюд.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Занятия по душе нашлись и для тех, кто предпочитает активный отдых. Гости состязались в борьбе на руках, перетягивании каната, «городках» и посетили мастер-класс по искусному и зрелищному владению казачьей шашкой.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
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Данил Пономарев