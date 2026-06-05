Украинца депортировали и запретили въезд в ЕС после вылова сома-гиганта

05 июня 2026, 17:46

Warsaw: Украинца депортировали из Польши после вылова сома-гиганта

Фото: istockphoto/Tramper2

Гражданина Украины депортировали из Польши, и он получил пятилетний запрет на въезд во все страны Шенгенской зоны за незаконный вылов сома, который являлся местной достопримечательностью. Об этом сообщает издание Warsaw.





По информации источника, 57-летний мужчина выловил из озера Балатон в Варшаве рыбу длиной 183 сантиметра. Она прожила в водоеме около 20 лет и была хорошо известна местным жителям.





«После завершения процессуальных действий мужчину передали сотрудникам Погранстражи. Его принудительно выдворили на Украину», — говорится в сообщении.