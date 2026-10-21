Российскую туристку депортировали сразу после прилёта на Бали
Туристку из Липецка депортировали сразу после прилёта на Бали. Это произошло из-за съёмки видео на паспортном контроле. Об этом пишет Mash.
Россиянка проходила КПП в аэропорту Денпасара. Пока она стояла в полуторачасовой очереди, отправила видео подруге, которая уже прошла контроль. Через несколько минут к девушке подошёл полицейский и попросил пройти на досмотр. У неё забрали паспорт и сообщили, что ей предстоит оформление документов для депортации.
Туристке объяснили, что камеры зафиксировали, как она записывает ролик в зоне досмотра, что является серьёзным нарушением закона. Снимать видео запрещено у стоек таможни, а также в направлении сотрудников службы безопасности, пограничников и компьютеров. За это нарушение предусмотрены депортация, штраф в размере $300 или лишение свободы на срок до одного года.
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