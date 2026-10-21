Российскую туристку депортировали сразу после прилёта на Бали

21 октября 2026, 16:30

Mash: На Бали россиянку депортировали из-за съёмки видео на паспортном контроле

Фото: iStock/Oleg Elkov

Туристку из Липецка депортировали сразу после прилёта на Бали. Это произошло из-за съёмки видео на паспортном контроле. Об этом пишет Mash.