Россиянина депортировали из Вьетнама по делу о незаконном вылове мидий в Черном море
Во Вьетнаме задержали и депортировали в Россию мужчину, которого разыскивали за незаконный вылов морских ресурсов у побережья Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
По данным ведомства, в сентябре 2021 года группа злоумышленников с помощью транспорта и подводного снаряжения выловила в Цемесской бухте близ Новороссийска свыше 4,5 тысячи черноморских мидий. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 256 УК РФ. Всех соучастников, кроме одного, привлекли к ответственности, а скрывшегося за границей фигуранта объявили в международный розыск. Позже сотрудники МВД установили его местонахождение.
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Вьетнамские коллеги задержали преступника и поместили его в депортационный центр в Хошимине. Мужчину уже выслали в Россию. По прибытии в столичный аэропорт Шереметьево обвиняемого передали сотрудникам Линейного управления МВД РФ.
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