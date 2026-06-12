Россиянина депортировали из Вьетнама по делу о незаконном вылове мидий в Черном море

12 июня 2026, 02:18

Фото: iStock/guy-ozenne

Во Вьетнаме задержали и депортировали в Россию мужчину, которого разыскивали за незаконный вылов морских ресурсов у побережья Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.





По данным ведомства, в сентябре 2021 года группа злоумышленников с помощью транспорта и подводного снаряжения выловила в Цемесской бухте близ Новороссийска свыше 4,5 тысячи черноморских мидий. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 256 УК РФ. Всех соучастников, кроме одного, привлекли к ответственности, а скрывшегося за границей фигуранта объявили в международный розыск. Позже сотрудники МВД установили его местонахождение.



