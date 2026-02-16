«Из кабачков и морковки»: Россиянам рассказали, как сделать блины менее вредными
В Минздраве Кузбасса призвали соблюдать меру при употреблении блинов
В Минздраве Кемеровской области призвали соблюдать меру при употреблении блинов, чтобы не навредить здоровью. В ведомстве уточнили, что за раз не стоит съедать более двух штук.
По совету медиков, лучше всего блины есть в первой половине дня, поскольку в это время организм активнее сжигает калории.
«Главное правило — не больше двух тонких блинов за раз. Если блин с начинкой, можно один. Начинка должна быть полезной: нежирное мясо, творог, рыба, икра. Добавляйте овощи — это и вкус, и польза», — приводит «Сiбдепо» рекомендации Минздрава.
Там добавили, что в качестве начинки можно использовать свежие фрукты или фруктовое пюре вместо варенья и сгущенки. А людям с проблемами ЖКТ лучше сделать блины из кабачков или моркови, а муку высшего сорта заменить на цельнозерновую, гречневую или миндальную. Кроме того, для приготовления теста лучше взять нежирное молоко и разбавить его с минеральной водой или томатным соком.
Тем временем специалисты платформы фискальных данных «Такском» выяснили, что стоимость продуктовой корзины с ингредиентами для приготовления блинов в 2026 году снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишет RT.
«Приготовление блинов в среднем обойдётся в 562,75 рубля в 2026 году. Средняя цена на сахар (один кг) с 1 по 8 февраля 2026 года составляет 63,01 рубля. Средняя цена на яйца с 1 по 8 февраля 2026 года составляет 118,44 рубля», — отметили эксперты.
Отмечается, что пачка сливочного масла в среднем стоит порядка 197,09 рублей, молоко — 90,57 рублей, соль — 24,93 рубля, а мука — 68,71 рублей.