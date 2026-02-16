«Из кабачков и морковки»: Россиянам рассказали, как сделать блины менее вредными

16 февраля 2026, 10:04

В Минздраве Кузбасса призвали соблюдать меру при употреблении блинов

Фото: iStock/happy_lark

В Минздраве Кемеровской области призвали соблюдать меру при употреблении блинов, чтобы не навредить здоровью. В ведомстве уточнили, что за раз не стоит съедать более двух штук.





По совету медиков, лучше всего блины есть в первой половине дня, поскольку в это время организм активнее сжигает калории.





«Главное правило — не больше двух тонких блинов за раз. Если блин с начинкой, можно один. Начинка должна быть полезной: нежирное мясо, творог, рыба, икра. Добавляйте овощи — это и вкус, и польза», — приводит «Сiбдепо» рекомендации Минздрава.

«Приготовление блинов в среднем обойдётся в 562,75 рубля в 2026 году. Средняя цена на сахар (один кг) с 1 по 8 февраля 2026 года составляет 63,01 рубля. Средняя цена на яйца с 1 по 8 февраля 2026 года составляет 118,44 рубля», — отметили эксперты.