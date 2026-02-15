День Семёна и Анны 16 февраля: как встретить Масленицу, сохранить достаток в семье и подготовиться к весне, народные приметы
Согласно народному календарю, 16 февраля отмечается день Семёна и Анны, или, как его чаще называли в народе, «Починки». Такое название появилось потому, что с этого дня на Руси начинали чинить конскую сбрую и другой инвентарь, готовясь к скорому началу полевых работ. Православная церковь в это время чтит память святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Об истории праздника, его традициях и запретах читайте в материале «Радио 1».
Житие Симеона и АнныИстория святых, которым посвящен этот день, неразрывно связана с праздником Сретения Господня, который отмечается накануне, 15 февраля. Согласно Евангелию от Луки, праведный Симеон был благочестивым и праведным человеком в Иерусалиме. Существует предание, что он был одним из переводчиков книг Священного Писания с еврейского на греческий язык. Когда Симеон переводил книгу пророка Исайи и дошел до слов «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он усомнился и хотел исправить «Дева» на «Женщина». В этот момент ему явился Ангел и удержал его руку, пообещав, что Симеон не умрет, пока сам не увидит исполнения этого пророчества.
И вот настал тот день, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы совершить обряд посвящения сына. Святой Дух открыл Симеону, что этот Младенец и есть обещанный Спаситель. Старец взял Его на руки, произнеся слова: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром...». За это он и получил прозвище Богоприимец.
В храме в тот момент находилась и благочестивая вдова Анна Пророчица, дочь Фануилова. Она прожила долгую жизнь, длинною в 84 года, и все эти годы не отходила от храма, где проводила время в постах и молитвах, посвящая Богу каждую минуту дня и ночи. Анна также узнала в младенце Иисусе Мессию и стала возвещать о Нем всем, кто ожидал избавления в Иерусалиме.
Святые Симеон и Анна особо почитаются в христианском мире. Частицы мощей праведного Симеона находятся в Кафедральном соборе города Ахен в Германии, церкви Сан-Симеоне Профоета в Венеции и монастыре праведного Симеона в Иерусалиме. Святая Анна Пророчица традиционно почитается как покровительница вдов и благочестивых одиноких женщин. Святым молятся об исцелении от бесплодия и о здоровье новорожденных, ведь они первыми встретили Младенца Христа в храме. К Симеону Богоприимцу также обращаются с молитвой о даровании мирной и благочестивой кончины.
Традиции дня: «Починки» и начало масленичных гуляний16 февраля 2026 года в народном календаре «Починки» совпадают с началом Масленичной (Сырной) недели, которая длится с 16 по 22 февраля. Этот праздник символизирует проводы зимы, встречу весны и подготовку к полевым работам.
В первый день Масленицы, называемый «Встреча», хозяйки начинали печь блины — круглые, золотистые, символизирующие солнце, чтобы пробудить природу к плодородию и отогнать зимние холода. Первый блин отдавался нищему или оставлялся на могилах предков для поминовения усопших, а остальными угощали гостей, родителей и сватов, чтобы укрепить семейные узы и привлечь благополучие. Дома и дворы украшали, строили ледяные горки, мастерили соломенное чучело Масленицы — символ зимы, которое катали по улицам , начиная череду гуляний для радости и избавления от зимней тоски.
«Починки» был днем подготовки к весне, и наши предки с особым усердием занимались делами. Семьи вставали с рассветом для хлопот по хозяйству: мужчины чинили сбрую, борону и орудия труда, чтобы обеспечить удачный посев и урожай, а женщины убирали дом, штопали одежду и готовили саламату — густую кашу из обжаренной муки с маслом и травами. Для мира в доме угощение в укромном месте подностили и домовому, а к лошадям привязывали обереги вроде башмаков, чтобы защитить скот от нечисти и хворей.
Народные запретыКак и любой народный праздник, день Семёна и Анны имел свои строгие запреты, нарушать которые было нежелательно:
- Нельзя бездельничать. Считалось, что чем раньше начать работать в этот день, тем легче и удачнее пройдет вся весна и лето. Лень и долгий сон, напротив, открывали дорогу темным силам и могли привести к нужде;
- Не носить черную одежду. Это одна из самых устойчивых примет дня. Черный цвет, по поверьям, мог притянуть неприятности и болезни;
- Не давать в долг и не поднимать чужие деньги. Считалось, что если одолжить деньги 16 февраля, то весь год придется прожить в долгах. Найденные на улице деньги также сулили финансовые потери и проблемы, поэтому их строго-настрого запрещалось поднимать;
- Нельзя ссориться и выяснять отношения. Особенно это касалось ночи накануне праздника. Считалось, что ссора может испортить отношения с домовым, и он перестанет помогать по хозяйству;
- В первый день Масленицы запрещалось есть мясо в преддверии поста, резать блины ножом (к беде) и отказывать гостям в угощениях — это отпугивало удачу от домочадцев. Соблюдение табу обеспечивало достаток, здоровье и мир в семье.
Приметы
- Снегопад на Починки предвещает дождливое лето со скромным урожаем;
- Воробьи громко чирикают — весна придет рано и будет теплой;
- Если над замерзшей рекой стелется пар или дым — жди сильных холодов;
- Мало звезд на небе или кошка скребет пол — к ненастью, вьюге и сильному ветру;
- Снег липкий и тяжелый 16 февраля — к урожаю гречихи.