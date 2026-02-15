15 февраля 2026, 11:30

Согласно народному календарю, 16 февраля отмечается день Семёна и Анны, или, как его чаще называли в народе, «Починки». Такое название появилось потому, что с этого дня на Руси начинали чинить конскую сбрую и другой инвентарь, готовясь к скорому началу полевых работ. Православная церковь в это время чтит память святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Об истории праздника, его традициях и запретах читайте в материале «Радио 1».





Житие Симеона и Анны

Традиции дня: «Починки» и начало масленичных гуляний

Народные запреты

Нельзя бездельничать. Считалось, что чем раньше начать работать в этот день, тем легче и удачнее пройдет вся весна и лето. Лень и долгий сон, напротив, открывали дорогу темным силам и могли привести к нужде;

Не носить черную одежду. Это одна из самых устойчивых примет дня. Черный цвет, по поверьям, мог притянуть неприятности и болезни;

Не давать в долг и не поднимать чужие деньги. Считалось, что если одолжить деньги 16 февраля, то весь год придется прожить в долгах. Найденные на улице деньги также сулили финансовые потери и проблемы, поэтому их строго-настрого запрещалось поднимать;

Нельзя ссориться и выяснять отношения. Особенно это касалось ночи накануне праздника. Считалось, что ссора может испортить отношения с домовым, и он перестанет помогать по хозяйству;

Особенно это касалось ночи накануне праздника. Считалось, что ссора может испортить отношения с домовым, и он перестанет помогать по хозяйству; В первый день Масленицы запрещалось есть мясо в преддверии поста, резать блины ножом (к беде) и отказывать гостям в угощениях — это отпугивало удачу от домочадцев. Соблюдение табу обеспечивало достаток, здоровье и мир в семье.

Приметы