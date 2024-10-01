Из Клина отправили гуманитарный конвой в Донбасс

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Очередной гуманитарный конвой отправили в новые регионы России и Курскую и Белгородскую области из подмосковного Клина, работу по сбору и отправке груза возглавила глава городского округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«К этой поездке готовились долго и тщательно, только погрузка заняла несколько дней. Впереди тысячи и тысячи километров. Планируем посетить почти тридцать «точек» встречи, доставить гуманитарный груз нашим ребятам на линии боевого соприкосновения, нашим соотечественниками в пострадавшие от атак районы. Донбасс, Новороссия, Белгородская и Курская области», — сказала Алёна Сокольская.Отмечается, что в гуманитарный груз вошли генераторы, теплая одежда, сапоги, берцы, продукты, медикаменты, подушки, одеяла, автономные отопительные системы, запчасти для машин, строительные материалы, а также УАЗ «Буханка» и различное дорогостоящее оборудование. Кроме того, конвой везёт 165 маскировочных сетей, которые сплели жители Клина, окопные свечи, антидроновые покрывала, а также письма и открытки от детей и пенсионеров.
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