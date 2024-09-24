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В Клинском роддоме появился на свет тысячный ребёнок с начала года

24 сентября 2024, 13:36
Фото: iStock/NataliaDeriabina

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Тысячный младенец появился на свет в родильном доме Клинской больницы с начала текущего года, на выписку пришли с поздравлениями глава городского округа Клин Алёна Сокольская и главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Высокие гости вручили молодой маме подарок от мецената — удобный тёплый комбинезон, мягкие игрушки, а также набор бутылочек для новорождённых», — говорится в сообщении.
Тысячным ребёнком стала девочка. Её мама, Карина Рукавишникова, с мужем и семилетним сыном Львом живёт в Клину. Девочке семья решила дать имя Мия.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Клинский родильный дом — медучреждение на 55 коек, рожать сюда приезжают не только местные жительницы, но и женщины из соседних округов — Химок, Лотошина, Волоколамска и пр.

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#алёна сокольская
Названы продукты, вызывающие рак поджелудочной железы
24 сентября 2024, 12:47

Фото: iStock/happy_lark

Жирная и острая пища может привести к раку поджелудочной железы. Об этом рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.
«Продукты с высоким содержанием жира и трансжиров: фастфуд, полуфабрикаты, копчености, жаренные во фритюре блюда, жирные соусы — увеличивают выработку ферментов, что может привести к воспалению и нарушению функций поджелудочной», - рассказала Гусакова в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, острый перец также раздражает стенки слизистой оболочки желудка и поджелудочной железы, провоцируя тем самым различные заболевания. А алкоголь поражает клетки поджелудочной железы вызывая разрушение органа. Нутрициолог предупредила, что даже небольшие дозы алкоголя могут спровоцировать алкогольный панкреатит или рак.

Гусакова также посоветовала не есть много сладкого, чтобы избежать скачков сахара в крови, из-за чего поджелудочная работает в усиленном режиме, подчеркнув, что это чревато сахарным диабетом.

Кроме того, специалист рекомендовала не пить кофе на голодный желудок.

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#заболевания
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В Московской области состоялся турнир по мини-футболу среди медицинских организаций
24 сентября 2024, 12:09

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В рамках развития корпоративной культуры в сфере здравоохранения региона Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ организовала турнир по мини-футболу «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ – 2024». Мероприятие состоялось в минувшую субботу в Раменском районе и привлекло 11 команд и более 200 гостей, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Участники турнира представляли сборные Московской областной станции скорой медицинской помощи, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Домодедовской городской стоматологической поликлиники, а также Жуковской, Дмитровской, Лотошинской, Люберецкой, Мытищинской, Орехово-Зуевской, Раменской и Щёлковской больниц.

«Мы стремились организовать крупное спортивное мероприятие, которое бы объединило всех медработников нашего региона. И мы это сделали! Благодарим участников за отклик, за желание побеждать, отстаивать честь своего медучреждения и Профсоюза. Поддержать спортсменов приехали исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, представители областного Минздрава, администрации Раменского городского округа, руководители ряда подмосковных больниц, болельщики. Уверена, турнир станет хорошей традицией и будет собирать все больше участников!», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.
Турнир прошёл в трёх группах, в каждой из которых сыграли 3–4 команды. Игры длились по 30 минут. В результате соревнования победу одержала команда Жуковской областной клинической больницы, которая заняла первое место. Второе место досталось спортсменам из Мытищинской областной клинической больницы, а бронзовым призёром стала команда Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Алексей Волчков из Жуковской ОКБ был удостоен титула «Лучший нападающий», Раджаб Магомедов из Мытищинской ОКБ получил звание «Лучший защитник», а Хасан Насипов из Скорой помощи признан «Лучшим вратарём» турнира.

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#рф
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У 17-летней жительницы Подмосковья удалили кисту с волосами, костями и хрящами
24 сентября 2024, 11:18

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Кисту яичника, содержащую волосы, костную, хрящевую и жировую ткань, удалили у 17-летней пациентки врачи гинекологического отделения Подольского родильного дома, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила на плановую операцию по удалению дермоидной кисты яичника, которая была обнаружена ранее в ходе обследования. Дермоидная киста формируется из эмбриональной ткани и может включать в себя ногти, волосы, жир и даже зубы, так как эмбриональные клетки способны трансформироваться в любой тип ткани», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Акушер-гинеколог Лариса Царенко рассказала, что операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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«Расслабит кишечник»: Диетолог раскрыла, кому нельзя есть свеклу

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Гигиенист рассказала, как правильно ухаживать за зубной щеткой
#подольск
#опухоль
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#операция
#медицина
#минздрав мо
#здравоохранение
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«Расслабит кишечник»: Диетолог раскрыла, кому нельзя есть свеклу
Диетолог Черняева: свекла положительно влияет на пищеварение и артериальное давление
24 сентября 2024, 11:04

Фото: iStock/zeleno

Свекла – продукт, без которого невозможно представить любимые блюда россиян: борщ, селедка под шубой, винегрет. Однако кто-то употребляет корнеплод в сыром виде. Как полезнее для организма, и кому употреблять свеклу не стоит?
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева в беседе с «Радио 1» сообщила, что свекл есть нужно, но в умеренных количествах.

«Свекла содержит много витаминов и микроэлементов, в ней есть органические кислоты: щавелевая и уксусная. Также она богата антиоксидантами и железом, поэтому ее можно употреблять при очень большом количестве заболеваний. Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение. Но не надо использовать свеклу и ее сок как лечебное средство, это может быть просто помощь в базовой терапии», — объяснила эксперт.

По ее словам, свекла обладает низкой калорийностью, что тоже является плюсом, однако имеет в своем составе 90-99% сахарозы, поэтому людям с лишним весом и диабетом нужно быть осторожным в ее употреблении.

Диетолог отметила, что свеклу не стоит есть килограммами, потому что в ней содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка.

«Может даже привести к обострению гастрита. Четких норм нет, но лучше съедать не больше половины или одного небольшого корнеплода за раз. И точно не каждый день, потому что все те же полезные кислоты могут оказать негативный эффект, например, обострить заболевания суставов», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в рационе детей свекла должна быть тоже в ограниченных количествах.

«Детям свеклу нужно аккуратно предлагать. В борще и винегрете — пожалуйста, но в умеренных количествах. У детей свекла может сильно расслабить кишечник», — уточнила врач.

По ее рекомендациям, свеклу лучше всего мариновать и ферментировать, тогда в организме «поселятся всевозможные полезные ферменты».

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Врач Поздняков рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
Инфекционист Поздняков: грипп начинается резко в один момент
24 сентября 2024, 09:27

Фото: iStock/Choreograph

Отличие гриппа от острой респираторно-вирусной инфекции заключается в том, что он начинается резко. Об этом сообщил РИА Новости инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
По словам Позднякова, у заболевшего гриппом резко поднимается температура, проявляются слабость, ломота в теле и головная боль. Перечисленные симптомы зачастую являются началом заболевания.

Врач отметил, что кашель появляется только на второй или третий день после заболевания. Насморк и боли в горле при гриппе умеренные, добавил Поздняков.

Отмечается, что при гриппе первые дни можно лечиться противовирусными препаратами для избежания осложнений. Однако, согласно словам инфекциониста, принимать антибиотики разрешается только после консультации медика и сдачи анализов.

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#консультации
#симптомы
#антибиотики
#заболевания
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Гигиенист рассказала, как правильно ухаживать за зубной щеткой
Гигиенист Гришина: после каждого использования зубную щетку стоит промыть водой
23 сентября 2024, 23:15

Фото: iStock/yanik88

После каждого использования зубную щетку стоит промывать проточной водой. Об этом рассказала гигиенист Инна Гришина.
Гигиенист рассказала, что после открытия упаковки новую щетку достаточно просто промыть водой. Кроме того, ее нужно промывать проточной водой после каждого использования для удаления различных загрязнений.

«Если вы заметили кровь во время чистки зубов, щетку нужно вымыть более тщательно. Для дезинфекции подойдет раствор хлоргексидина, перекись водорода или даже ополаскиватель для ротовой полости. Смешайте его с водой и очистите все ненужное с щетины», — посоветовала гигиенист в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, зубную щетку стоит хранить в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Щетки в одном стакане не должны соприкасаться ворсинками между собой. При этом в домашних условиях использовать колпачки или футляры не нужно, заключила Гришина.

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Названы продукты, помогающие «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек
Терапевт Тимощенко: фрукты и овощи помогут избавиться от холестериновых бляшек
23 сентября 2024, 22:23

Фото: iStock/AlexRaths

Употребление в пищу фруктов, овощей и жирной морской рыбы помогут «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек. Об этом рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
По ее словам, образование холестериновых бляшек зависит от разных факторов, в том числе пола и наследственности. Они возникают из-за курения, гиподинамии и даже нерационального питания.

«Увеличьте количество фруктов и овощей, в них много клетчатки. Снижение риска образования и прогрессирования бляшек обеспечат продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, в частности жирные сорта рыбы холодных морей (сельдь, скумбрия). Включение их в рацион значимо снижает риск прогрессирования атеросклероза», — рассказала Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Она также пояснила, что растительным источником является льняное и оливковое масла.

По словам врача, увеличение потребления овощей и фруктов может эффективно очистить сосуды и снизить риск атеросклероза коронарных артерий. Это происходит благодаря содержанию в них клетчатки и специальных веществ — биофлавоноидов.

Специалист пояснила, что особенно полезны фрукты и овощи с яркой и насыщенной кожурой, так как они содержат большое количество биофлавоноидов. Например, красный виноград обладает противовоспалительным действием. А употребление красного лука может снизить риск образования бляшек. При этом черника улучшает работу мозга и снижает риск инсультов.

Таким образом, включение в рацион овощей и фруктов с яркой кожурой может быть полезным для здоровья сосудов и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заключила Тимощенко.

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#диетолог
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#снижение
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Названо простое упражнение для укрепления сердца и мышц ног
Кардиолог Шехян: сердце и мышцы ног можно укрепить хотьбой по лестнице
23 сентября 2024, 22:07

Фото: iStock/:EyeEm Mobile GmbH

Подъемы пешком по лестнице укрепляют мышцы ног и сердце. Об этом рассказал доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян.
«Подъем и спуск по лестнице вместо лифта — прекрасная возможность укрепить мышцы ног и сердце. Работают все мышцы бедер, ягодицы. Уже через три-четыре недели регулярной ходьбы по лестнице человек ощущает первые результаты: прибавляется бодрости, уходят сонливость, слабость, разбитость. Становится здоровее сердце», — рассказал Шехян в беседе с NEWS.ru

Врач отметил, что ходьба по лестнице также оказывает положительное влияние на лёгкие, увеличивая их объём. Это способствует укреплению сосудов и повышению общей выносливости организма. Кроме того, при ходьбе по лестнице сжигаются лишние калории.

Шехян подчеркнул, что если у человека нет лишнего веса или ожирения, которые могут создавать дополнительную нагрузку на суставы, а также серьёзных заболеваний сердца, ограничивающих двигательную активность, то ходьба по лестнице может быть отличным вариантом физической активности.

Специалисты в области кардиологии считают, что до пятого этажа без проблем может дойти практически любой человек. Однако, если квартира находится выше пятого этажа, то лучше увеличивать нагрузку постепенно.

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#сердце
#диетолог
#человек
#специалисты
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Названы полезные свойства пчелиного яда
23 сентября 2024, 17:49

Фото: iStock/Nataba

Пчелиный яд или апитоксин выделяют пчелы, чтобы отпугнуть от себя противников и защитить потомство. Его часто применяют в медицине и косметологии.
В чем польза и вред пчелиного яда рассказывает Общественная Служба Новостей.

«Пчелиный яд – это жидкость, которая не имеет цвета, по сути она прозрачная и при этом с довольно густой консистенцией. Данное вещество обладает сильным медовым ароматом и горькое на вкус. Пчелиный яд под воздействием кислорода постепенно приобретает твердую структуру, но свойств своих не теряет, даже спустя время», — говорится в статье.

Когда пчела чувствует угрозу, она жалит врага и выделяет примерно 0,2 миллиграмма пчелиного яда. Эффект от пчелиного яда зависит от количества вещества, зоны поражения, числа укусов, возраста человека и особенностей его организма. Бывает так, что после всего одного укуса пчелы может наступить летальный исход.

При этом пчелиный яд обладает массой полезных свойств. Он очищает организм и избавляет его от токсинов, разжижает кровь, улучшает работу сердца, укрепляет стенки сосудов и нормализует обмен веществ.

Пчелиный яд эффективен при головных болях, а также для лечения хронических заболеваний дыхательных путей. В целом, после приема, улучшается настроение, аппетит, память и даже сон становится крепче.

Пчелиный яд также используется в косметических средствах. Он стимулирует выработку коллагена и эластина. Вещество апитоксин разглаживает морщины, омолаживает, улучшает цвет лица.

При этом издание обращает внимание, что пчелиный яд строго противопоказан при некоторых заболеваниях. Перед его употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.

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