В Клинском роддоме появился на свет тысячный ребёнок с начала года

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Тысячный младенец появился на свет в родильном доме Клинской больницы с начала текущего года, на выписку пришли с поздравлениями глава городского округа Клин Алёна Сокольская и главный врач Клинской областной больницы Ольга Стебловская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тысячным ребёнком стала девочка. Её мама, Карина Рукавишникова, с мужем и семилетним сыном Львом живёт в Клину. Девочке семья решила дать имя Мия.«Высокие гости вручили молодой маме подарок от мецената — удобный тёплый комбинезон, мягкие игрушки, а также набор бутылочек для новорождённых», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Клинский родильный дом — медучреждение на 55 коек, рожать сюда приезжают не только местные жительницы, но и женщины из соседних округов — Химок, Лотошина, Волоколамска и пр.
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