Спортсмены из Клина завоевали золото чемпионата России по эстафетному бегу

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Четыре золотые медали завоевали на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу представители Клинской спортивной школы Олимпийского резерва имени М. В. Трефилова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Алексей Кравчук стал двукратным чемпионом в составе юношеской сборной в дисциплинах «смешанная эстафета 4×400 метров» и «эстафета 100+200+300+400 метров». Кроме того, на высшую ступень пьедестала поднялись Егор Шабанов и Николай Вербицкий по итогам эстафеты 4×800 метров среди мужчин», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в Жуковском 21-22 сентября, в них приняли участие бегуны из 24 российских регионов. В общекомандном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.
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