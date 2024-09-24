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Спортсмены из Клина завоевали золото чемпионата России по эстафетному бегу

24 сентября 2024, 13:55
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Четыре золотые медали завоевали на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу представители Клинской спортивной школы Олимпийского резерва имени М. В. Трефилова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.


«Алексей Кравчук стал двукратным чемпионом в составе юношеской сборной в дисциплинах «смешанная эстафета 4×400 метров» и «эстафета 100+200+300+400 метров». Кроме того, на высшую ступень пьедестала поднялись Егор Шабанов и Николай Вербицкий по итогам эстафеты 4×800 метров среди мужчин», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились в Жуковском 21-22 сентября, в них приняли участие бегуны из 24 российских регионов. В общекомандном зачёте сборная Подмосковья заняла второе место.

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#спорт
#бег
#клин
#чемпионат россии
Две команды из Московской области стали призерами юбилейного турнира по киле
24 сентября 2024, 14:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Команды «Раменские борцы» и «Наш дом» завоевали серебряные и бронзовые медали на десятом Всероссийском любительском турнире по киле «Богатырская сеча», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В турнире участвовали девять команд, включая профессиональный регбийный клуб «Химик» из Нижегородской области. Московскую область представляли «Раменские борцы» из Раменского и «Наш дом» из Люберец. В матче за третье место люберчане победили «Уральских витязей» из Свердловской области, а раменцы проиграли в финале регбистам из Нижегородской области.

«Раменские борцы» трижды становились победителями соревнований, а «Наш дом» — четырежды.

Турнир «Богатырская сеча» прошёл в Москве на стадионе «Первомайский» и был организован в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Тренер Леонид Слуцкий отказался от работы во главе сборной Китая
24 сентября 2024, 11:57

Фото: iStock/FotografieLink

Глава футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий отказался работать тренером сборной Китая. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, ему достаточно той работы, что есть у него сейчас, и он сосредоточен только на ней.
«Я люблю «Шанхай Шэньхуа» и наших фанатов. Прямо сейчас я сосредоточен на своей работе здесь. Ни на чем другом», — рассказал тренер.
Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» добрался до второго места в турнирной таблице чемпионата Китая и набрал 67 очков за 26 игр. От первого места, на котором сейчас находится «Шанхай Порт», подчиненных российского тренера отделяет лишь 2 очка.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей в России – хорошо играть и побеждать. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».

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Подмосковные бегуны завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях
24 сентября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, одну серебряную и четыре бризовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по эстафетному бегу, этот результат обеспечил подмосковной сборной второе место в общекомандном зачёте, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«На чемпионате России на высшую ступень пьедестала подмосковные бегуны поднялись по итогу эстафеты 4×800 среди мужчин. На первенстве лучшими стали подмосковные спортсменки в эстафете в формате 100 м 200 м 300 м 400 м среди девушек до 18 лет и спортсмены в аналогичной дисциплине среди юношей», — говорится в сообщении.
Золотые медали представители Подмосковья завоевали также в эстафете 4×110 м с барьерами и в смешанной эстафете в смешанной эстафете 4×400 м.

Серебро подмосковные спортсмены выиграли в эстафете 4×200 среди юниоров U20. А бронзовые награды были завоёваны в дисциплинах: эстафета 4×200 м среди юношей U18, эстафета 4×800 м среди юношей U18, эстафета 4×200 м среди девушек U18 и эстафета 100 200 300 400 м среди девушек.

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#бег
#минспорта мо
#московская область
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Валуев положительно оценил попадание футболиста Глушенкова в список сборной РФ
23 сентября 2024, 21:54

Фото: iStock/FotografieLink

Депутат Госдумы, болельщик «Зенита» Николай Валуев заявил, что Максим Глушенков является одним из ведущих футболистов, а тренер российской сборной Валерий Карпин заинтересован в положительных результатах команды. Так он прокомментировал в попадание Глушенкова в расширенный список сборной России.
«Не секрет, что у Карпина и Глушенкова были какие- то недопонимания. Сейчас Глушенков — один из ведущих российских игроков, молодой, перспективный. Любой тренер, в том числе Карпин — не враг себе, он заинтересован в положительных результатах сборной», — сказал Валуев в беседе с «РБ Спорт».

Он выразил надежду на то, что Каприн и Глушенков смогут найти общий язык в рамках скорой встречи и договориться о совместном сотрудничестве.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушенков сыграл восемь матчей во всех турнирах за «Зенит», став автором девяти голов и одной результативной передачи.

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#спорт
#тренер
#президент
#клуб
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#спартак
#рпл
#футболист
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Футболист Абена: «Спартак» — клуб европейского уровня
23 сентября 2024, 21:37

Фото: iStock/Andreyuu

Защитник Миенти Абена считает, «Спартак» клубом европейского уровня.
«Можно ли назвать «Спартак» клубом европейского клуба? Да, почему нет? Но ты можешь думать об этом только тогда, когда играешь в Европе. Мы сейчас там не играем, поэтому это не то, что нас беспокоит на данный момент», — пояснил Абена в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, игроки команды сейчас думают о чемпионате России и о Кубке. Футболист подчеркнул, что на сегодняшний день команда сосредоточена именно на этих событиях.

Сейчас московский «Спартак» находится на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 9 матчах.

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#президент
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Мостовой: Пьянич может помочь ЦСКА и поиграть в РПЛ пару лет
23 сентября 2024, 19:08

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой заявил, что боснийский полузащитник Мирале Пьянич может спокойно перейти в ЦСКА.
«ЦСКА буксует, потому что там не хватает футболистов, в том числе в центре поля. Если Пьянич в хорошей форме, а ему 34 года, то, конечно, он помог бы ЦСКА в середине поля. Его переход также может помочь имиджу РПЛ, но смотря как раскрутить его», — заявил Мостовой в интервью Metaratings.ru.

По его словам, Пьянич титулованный футболист и его многие знают. При этом ему уже 34 года, но он может поиграть в команде еще два-три года, пояснил Мостовой.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Марко Николич одобрил возможный трансфер Пьянича, а переговоры находятся в стадии завершения.

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Почётный президент РФС Колосков назвал простой способ повысить посещаемость матчей
Колосков: самый простой способ привлечь людей на матчи – хорошо играть
23 сентября 2024, 18:50

Фото: iStock/FotografieLink

Самый простой вариант повысить посещаемость футбольных матчей – хорошо играть и побеждать. Об этом заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. Так он прокомментировал низкую посещаемость матча «Химки» – «Оренбург».
«Других вариантов нет. Всякие искусственные приёмы, вроде лотереи, можно применить к тем людям, которые ходят на футбол постоянно, а таких становится всё меньше и меньше. Единственный способ привлечь людей – это хорошо играть и побеждать», — заявил Колосков в беседе с Metaratings.ru.

Он также отметил, что в Оренбурге была тысяча болельщиков, а в Нижнем Новгороде – немного больше. Таким образом Колосков подчеркнул, что малая посещаемость матчей относится не только к «Химкам», но и к другим командам.

Напомним, 22 сентября игру девятого тура РПЛ «Химки» – «Оренбург» посетил 291 зритель.

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Спортсменки из Подмосковья завоевали медали первенства мира по тайскому боксу
23 сентября 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых и две бронзовые медали выиграли представительницы Московской области на первенстве мира по тайскому боксу, который проводился в возрастных категориях 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотые медали завоевали Анастасия Чиркова из Сергиева Посада и Александра Земсковене из Балашихи, а также три спортсменки из Серпухова: Яна Еремина, София Нагуманова и Василиса Киселёва. Бронху в копилку российской сборной принесли Ксения Свидинская из Химок и Анастасия Назарова из Серпухова», — говорится в сообщении.
Первенство мира по тайскому боксу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок проходило в столице Таиланда Бангкоке с 12 по 19 сентября. Участие в турнире приняли 1,7 тыс. человек из 110 стран мира.

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Подмосковный борец Шериев завоевал серебро международного турнира
23 сентября 2024, 17:27

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль завоевал на международном турнире памяти трехкратного победителя Олимпийских игр Александра Медведя по вольной борьбе спортсмен из Московской области Иналбек Шериев, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Иналбек Шериев, выступавший в весовой категории до 70 килограммов, получил травму в полуфинальной встрече и не смогут принять участие в финальной схватке. В результате подмосковный борец занял вторую ступень пьедестала. На первую поднялся представитель Дагестана Курбан Шираев, а бронзовую медаль разделили борец из Тывы Сайын Казырык и представитель Азербайджана Али Рагимзаде», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Иналбек Шериев является действующим чемпионом России и победителем первенства Европы.

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