Из Кузбасса в Монголию доставили 166,72 тонн мороженого в 2025 году

Фото: iStock/ahirao_photo

Кемеровская область с января по ноябрь 2025 года отправила в Монголию 166,72 тонны мороженого. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.



Отмечается, что ведомство контролировало весь процесс.

«Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ "ВНИИЗЖ"», — говорится в материале «Сiбдепо».

Отмечается, что продукцию изготовили с учётом ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Монголии.

Тем временем в столице состоялся бизнес-диалог «Россия — Саудовская Аравия», где участники обсудили перспективы совместного сотрудничества в сфере промышленности и инвестиций. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Город последовательно укрепляет торгово-экономические отношения с дружественными странами. По итогам девяти месяцев 2025 года экспорт предприятий, расположенных на территории города, в Саудовскую Аравию увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Москва планирует развивать инвестиционные проекты в области высоких технологий.
Элина Позднякова

