Из Кузбасса в Монголию доставили 166,72 тонн мороженого в 2025 году
Кемеровская область с января по ноябрь 2025 года отправила в Монголию 166,72 тонны мороженого. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Отмечается, что ведомство контролировало весь процесс.
«Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ "ВНИИЗЖ"», — говорится в материале «Сiбдепо».
Отмечается, что продукцию изготовили с учётом ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Монголии.
Тем временем в столице состоялся бизнес-диалог «Россия — Саудовская Аравия», где участники обсудили перспективы совместного сотрудничества в сфере промышленности и инвестиций. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу городского департамента инвестиционной и промышленной политики.
«Город последовательно укрепляет торгово-экономические отношения с дружественными странами. По итогам девяти месяцев 2025 года экспорт предприятий, расположенных на территории города, в Саудовскую Аравию увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, Москва планирует развивать инвестиционные проекты в области высоких технологий.