Из Кузбасса в Монголию доставили 166,72 тонн мороженого в 2025 году

09 декабря 2025, 14:10

Фото: iStock/ahirao_photo

Кемеровская область с января по ноябрь 2025 года отправила в Монголию 166,72 тонны мороженого. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.





Отмечается, что ведомство контролировало весь процесс.





«Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ "ВНИИЗЖ"», — говорится в материале «Сiбдепо».

