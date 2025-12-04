В ОЭЗ «Дубна» расширили зону таможенного контроля

04 декабря 2025, 21:40

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Особой экономический зоне «Дубна» начала работу ещё одна постоянная зона таможенного контроля. Она расположена на объединённой территории третьей и четвертой очередей строительства инфраструктуры ОЭЗ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Новый объект будет обслуживать 15 резидентов площадки.

«Многие из них уже начали подготовку строительству своих научно-производственных комплексов. Заявленный объём инвестиций в эти проекты – порядка 25 млрд рублей», – сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.