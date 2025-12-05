Подмосковье укрепляет лидерство в производстве детского питания

05 декабря 2025, 09:17

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Подмосковье продолжает играть ключевую роль в обеспечении российских семей качественным детским питанием. За первые десять месяцев 2025 года предприятия региона выпустили 24,8 тысячи тонн сухих молочных смесей для малышей раннего возраста, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







На долю Подмосковья приходится свыше 84% выпуска подобных продуктов в Центральном федеральном округе и более 56% от общероссийского объема, что позволяет области сохранять лидирующие позиции в стране.



Существенный вклад вносят АО «Детское питание "Истра-Нутриция"», ЗАО «Инфаприм» и ООО «Фармалакт», производящие смеси, каши и другие товары для детей. Их мощности полностью покрывают спрос на качественную продукцию.



Как уточняют в региональном Минсельхозе, отрасль демонстрирует стабильное развитие. Только в 2024 году предприятия Подмосковья выпустили 29,6 тысячи тонн детских молочных смесей. Производство остается важной частью системы продовольственной безопасности и позволяет обеспечивать потребителей отечественными продуктами высокого стандарта.