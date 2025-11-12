Из Кузбасса в Монголию отправили 152,63 т мороженого

12 ноября 2025, 11:43

Фото: iStock/Mizina

Кемеровская область отправила в Монголию 152,63 т мороженого. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.





Отмечается, что с начала 2025 года в Монголию отправили 14 экспортных партий мороженого.





«Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ "ВНИИЗЖ" и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями Монголии», — рассказали в ведомстве.



