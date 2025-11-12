Из Кузбасса в Монголию отправили 152,63 т мороженого
Кемеровская область отправила в Монголию 152,63 т мороженого. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Отмечается, что с начала 2025 года в Монголию отправили 14 экспортных партий мороженого.
«Каждая партия холодного лакомства успешно прошла необходимые исследования на качество и безопасность в аккредитованных лабораториях ФГБУ "ВНИИЗЖ" и подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями Монголии», — рассказали в ведомстве.
Тем временем в столице предприниматели могут бесплатно разместить свою продукцию в арт-павильонах проекта «Сделано в Москве». Об этом со ссылкой на официальный сайт столичного мэра сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«В столице для предпринимателей существует множество бесплатных инструментов для масштабирования бизнеса. Один из них — арт-павильоны проекта "Сделано в Москве". Разместить свою продукцию на их полках могут производители товаров народного потребления, созданные на территории столицы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проект «Сделано в Москве» поддерживает молодые бренды. В этом году на полках арт-павильонов представят порядка 700 столичных брендов, которые создают товары для детей, для дома, а также одежду, косметику и другое.